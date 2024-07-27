Analistlere göre XRP’yi gelecekte ne bekliyor?

Özet:

XRP, geçtiğimiz ay boyunca değer kazandı. Analistler, kilit seviyelerin aşılması halinde yükseliş trendinin süreceğini düşünüyor.

RSI, türev piyasasının açık pozisyon değeri ve Ripple-SEC davasında yaşanması olası gelişmeler, fiyata pozitif etkide bulunabilir.

XRP’yi Ne Bekliyor

Bu ayın en iyi performansını gösteren kripto paralardan XRP, 30 günde neredeyse yüzde 30 fırladı. Geçtiğimiz saatlerde 0,63 doların üzerine çıkan XRP, haber yayın saati itibarıyla 0,60 dolardan işlem görüyor.

X kullanıcısı Dark Defender gibi bazı analistler, yükseliş ivmesinin korunacağını düşünüyor. Dark Defender’a göre XRP, haftayı 0,6044 doların üzerinde kapatıp 0,66 dolara yolculuğa başlayabilir.

Bir diğer analist Crypto Bull, altcoin’i “büyük şeylerin beklediğini” söylemişti. Analist son dönemde XRP biriktirdiğini söyledi ve fiyat en az 1 dolara ulaşana kadar birikimine dokunmayacağını ekledi.

X kullanıcısı Crypto Tony ise 0,55-0,65 dolar aralığında sağlam bir şekilde ilerleyen XRP’nin tekrar 0,65 dolara yükselmesi halinde kripto parayı satın alacağını açıkladı.

Daha kötümser senaryolar da mevcut. Cryptoinsightuk’a göre XRP, önümüzdeki günlerde 0,52 dolara çakılabilir. Analiste göre altcoin’in 0,64 doları geçmesi, bu senaryoyu geçersiz kılacak.

Yükselişe İşaret Eden Faktörler

XRP’nin göreceli güç endeksi (RSI), yükseleceğine işaret eden göstergelerden biri. Bir varlığın fiyatının fazla yükselmiş veya düşmüş olduğu durumları tespit etmek için kullanılan gösterge, 0 ile 100 puan aralığında değişiyor. 70 puanın üzeri fazla yükseliş, 30 puanın altı ise fazla düşüş sinyali olarak yorumlanıyor. XRP’nin RSI değeri mevcut durumda 46 ölçülüyor. RSI, temmuz başında 12,3 puana kadar gerilemişti.

XRP türev piyasasının açık pozisyon değeri, 24 Temmuz’da rekor kırdı. Açık pozisyon değeri birkaç gündür gerilemesine rağmen hala 600 milyon doların üzerinde. Bu değerdeki artış genelde fiyatta da dalgalanmaya yol açıyor.

Ripple ve SEC davasının sonuçlanması da XRP’de dalgalanmayı tetikleyebilir. Neredeyse dört yıldır devam eden davada yargılama aşaması sürüyor. Ripple’ın davayı kazanma ihtimali, elde ettiği kısmi zaferler ile daha olası gözüküyor. Davanın Ripple lehine sonuçlanması, XRP fiyatını epey pozitif etkileyebilir.