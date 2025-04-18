Kuantum bilişim alanında çalışmalar yürüten Project Eleven, Bitcoin’in kriptografisini kuantum bilgisayar ile kıracak ilk ekibe bir Bitcoin (yaklaşık 84 bin 81 dolar) ödül vaat ediyor.

“Q-Day Ödülü” adı verilen küresel yarışma, bir yıl içinde kuantum bilgisayar kullanarak Shor algoritması ile eliptik eğri kriptografisini (ECC) çözen takıma verilecek.

Şirketin açıklamasında şu ifadeler yer aldı:

“Ödülün amacı net ve acil: Kuantum bilgisayarların Bitcoin’in temel şifreleme altyapısına ne kadar tehdit oluşturduğunu somut olarak ölçmek.”

Zira kuantum bilgisayarlar, Bitcoin ağını koruyan kriptografik algoritmaları kırabilme potansiyeliyle ciddi bir tehdit unsuru oluşturuyor.

Bitcoin, işlem imzaları için ECDSA algoritmasını kullanıyor. Shor algoritmasıyla donatılmış kuantum bilgisayarlar, teorik olarak açık anahtarlardan özel anahtarları türetebilir; bu da cüzdanların güvenliğini doğrudan riske atar. Project Eleven’a göre bu risk, toplamda yaklaşık 500 milyar dolar değerindeki 6 milyon 200 bin Bitcoin’i kapsıyor.

Şifreleme Yöntemi için Potansiyel Taşıyor

Şirketin kurucu ortağı ve CEO’su Alex Pruden, “Kuantum kaynaklı bir felakete ne kadar yakınız, bilmiyoruz. Q-Day Ödülü, teorik bir tehditten gerçek bir senaryoya geçişi hedefliyor.” dedi.

Alibaba, Amazon, Google ve IBM gibi dev teknoloji şirketleri de kuantum bilgisayar üzerine çalışmalar yürütüyor. Microsoft ise şubat ayında Majorana 1 adlı kuantum çipiyle önemli bir ilerleme kaydettiğini duyurmuştu. Bu çip, klasik bilgisayarlardaki bit benzeri, 8 adet topolojik kubit içeriyor ve günümüzdeki bazı şifreleme yöntemlerini kırmak için potansiyel taşıyor.

Ancak uzmanlara göre, Bitcoin’in madencilik ve işlem güvenliği için kullanılan SHA-256 algoritmasını kırmak için milyonlarca kararlı kubite sahip bir kuantum bilgisayar gerekebilir.