Bu yazımızda çeşitli platformlar tarafından yapılan Pyth Network (PYTH) fiyat tahminleri ve analizlerine yakından bakacağız.

Pyth Network, akıllı sözleşmelere gerçek zamanlı fiyat verisi sağlayan Solana tabanlı bir blockchain kahin (oracle) çözümüdür. Duoro Labs tarafından geliştirilen Pyth, Solana’da 2021’de aktive edildi. Pyth Network, bir Solana fork’u olan kendi blockchain ağı Pythnet’te de faaliyet gösteriyor. Pyth Network’ün (PYTH) fiyat performansı yatırımcılar tarafından merak ediliyor.

Bu yazımızda Haziran 2024 itibariyle CoinCodex ve çeşitli platformlardaki PYTH fiyat tahminleri ve analizlerine yakından bakacağız.

2024 Yılı Pyth Network (PYTH) Fiyat Tahminleri

2024 yılının Haziran ayı itibariyle Pyth Network (PYTH) 0,32 dolar bandında işlem görüyor.

CoinCodex’in yapay zeka tabanlı fiyat algoritması, PYTH’nin 2024 yılında 0,318337 dolar ile 1,507735 dolar aralığında işlem göreceğini tahmin ediyor.

PYTH’nin 2024 yılı için öngörülen 1,507735 dolarlık fiyat seviyesine ulaşabilmesi için %370,91 oranında değer kazanması gerekiyor.

2025 Yılı Pyth Network (PYTH) Fiyat Tahminleri

CoinCodex’in yapay zeka tabanlı fiyat algoritması, PYTH’nin 2025 yılında 0,318337 dolar ile 1,507735 dolar aralığında işlem göreceğini tahmin ediyor.

PYTH’nin 2025 yılı için öngörülen 1,507735 dolarlık fiyat seviyesine ulaşabilmesi için %370,91 oranında değer kazanması gerekiyor.

2030 Yılı Pyth Network (PYTH) Fiyat Tahminleri

CoinCodex’in yapay zeka tabanlı fiyat algoritması PYTH fiyatının 2030 yılında 0,806466 dolar ile 1,307613 dolar aralığında işlem göreceğini tahmin ediyor.

PYTH’nin 2030 yılı için öngörülen 1,307613 dolarlık fiyat seviyesine ulaşabilmesi için %308,40 oranında değer kazanması gerekiyor.

Pyth Network (PYTH) 10 Dolara Yükselebilir mi?

Pyth Network (PYTH) fiyatının 10 dolara ulaşabilmesi için %3.023,27 oranında değer kazanması gerekmektedir.

CoinCodex’in fiyat tahmin algoritmasına göre, PYTH fiyatının 2044 yılının Aralık ayında 10 dolara ulaşabileceği öngörülüyor.

Pyth Network (PYTH) 100 Dolara Yükselebilir mi?

Pyth Network (PYTH) fiyatının 100 dolara ulaşabilmesi için %31.132,66 oranında değer kazanması gerekmektedir. CoinCodex’in yapay zeka algoritmasına göre, PYTH fiyatının hiçbir zaman 100 dolara ulaşamayacağı tahmin ediliyor.

CoinCodex’in öngördüğü en yüksek fiyat, 1 Ocak 2049 tarihinde ulaşılacak olan 13,96 dolardır.

Pyth Network (PYTH) 1.000 Dolara Yükselebilir mi?

Pyth Network (PYTH) fiyatının 1.000 dolara ulaşabilmesi için %312.226,57 oranında değer kazanması gerekmektedir. CoinCodex’in yapay zeka algoritmasına göre, PYTH fiyatının hiçbir zaman 1.000 dolara ulaşamayacağı tahmin ediliyor.

CoinCodex’in öngördüğü en yüksek fiyat, 1 Ocak 2049 tarihinde ulaşılacak olan 13,96 dolardır.

Pyth Network (PYTH) Teknik Analizi için Hangi Göstergeler Kullanılabilir?

Kripto para yatırımcılarının Pyth Network (PYTH) teknik analizi için en çok tercih ettiği göstergeler arasında hareketli ortalamalar (MA) yer alıyor.

Pyth Network (PYTH) teknik analizlerinde 50 günlük, 100 günlük ve 200 günlük hareketli ortalamalar, varlıktaki önemli destek ve direnç seviyelerini belirlemek için kullanılabilir. PYTH fiyatının bu hareketli ortalamaların üzerine yükselmesi, PYTH’nin yükseliş trendine girdiği şeklinde yorumlanabilir. PYTH fiyatının hareketli ortalamaların altına gerilemesi ise PYTH’nin düşüş trendine girdiği şeklinde yorumlanır.

Kripto para teknik analizlerinde yaygın olarak kullanılan diğer teknik analiz göstergeleri ise Fibonacci ve RSI.

Pyth Network (PYTH) Fiyat Tahminlerini Etkileyebilecek Faktörler

Tüm finansal varlıklarda olduğu gibi PYTH fiyatı da arz ve talebe göre belirleniyor. Arz ve talebin ötesinde bazı faktörler de PYTH fiyatı üzerinde etkili olabilir. Bunlara örnek olarak şunlar gösterilebilir:

Ağ güncellemeleri

DeFi projelerinin benimsenmesi

Düzenleyici gelişmeler

Hack ve istismar vakaları

Makroekonomik gelişmeler

PYTH fiyatına ilişkin tahminlerde ayrıca balina aktivitelerinin de göz önünde bulundurulması fayda sağlayabilir. Kripto para piyasası diğer finansal piyasalara kıyasla nispeten daha küçük olduğundan balinalar, kripto para fiyatları üzerinde belirleyici olabiliyor.

Pyth Network (PYTH) Geleceği ve Yorumları

Merkeziyetsiz finans (DeFi) alanında önemli bir yere sahip olan Pyth Network (PYTH), en popüler kripto para birimleri arasında yer alıyor. Platformun geleceğinde DeFi projelerindeki gelişmeler ve kurumsal benimseme kritik rol oynayabilir.

Pyth Network ayrıca önemli teknolojik yenilikler ve güncellemeler duyuruyor. Pyth Network’ün geleceği için geliştiricilerin yapacağı iyileştirmeler ve geliştirmeler de büyük önem arz ediyor.

Şu anda birçok DeFi projesi ve merkeziyetsiz uygulamalar Pyth Network ağı üzerinde çalışıyor. Gelecekte birçok projenin ve uygulamanın Pyth Network’ü benimsemesi, varlığın geleceğinde kritik rol oynayabilir.

Ancak özellikle ayı sezonlarında birçok kripto paranın %90’ı aşkın oranlarda değer kaybedebildiğini aklınızdan çıkarmayın. Bu da 1.000 dolarlık bir yatırımın 100 doların altına gerilemesi anlamına geliyor. Özellikle kripto paralar, doğaları gereği yüksek fiyat dalgalanmalarına sahiptir ve bu da onları yüksek riskli yatırım aracı olarak sınıflandırılmalarına yol açıyor.

Bu nedenle PYTH gibi kripto para birimlerine yatırım yaparken kapsamlı bir şekilde araştırma yapmayı ve risk yönetimi yapmayı ihmal etmeyin.

Pyth Network (PYTH) Hakkında En Çok Merak Edilenler

Pyth Network (PYTH) Nedir?

Pyth Network, merkeziyetsiz finans (DeFi) alanında önemli bir yere sahip olan ve veri sağlama amacı güden bir oracle ağıdır. 2021 yılında piyasaya sürülen Pyth Network, DeFi ekosisteminde büyük bir öneme sahiptir.

Pyth Network Madenciliği Yapılır mı?

Hayır, Pyth Network madenciliği yapılmaz. Pyth Network, blockchain tabanlı bir oracle ağı olup, madencilik yerine veri sağlayıcılar ve doğrulayıcılar tarafından güvenliği sağlanır.

Nereden ve Nasıl Pyth Network Satın Alınır ve Saklanır?

Pyth Network’ü (PYTH) listelemiş bir kripto para borsasına kayıt olarak Pyth Network satın alabilirsiniz. Satın aldığınız PYTH token’larını güvenli bir cüzdanda saklamanız önemlidir. Hot wallet (çevrimiçi cüzdan) ve cold wallet (çevrimdışı cüzdan) seçenekleri bulunmaktadır.

Pyth Network (PYTH) En Yüksek ve En Düşük Fiyat Seviyeleri

Yatırımcılar “PYTH en yüksek kaçı gördü” ve “PYTH en düşük kaçı gördü” sorgularıyla varlığın fiyatına ilgi gösteriyor. CoinGecko verilerine göre Pyth Network (PYTH) tüm zamanların en yüksek seviyesini 16 Mart 2024 tarihinde 1,20 dolarla, en düşük seviyesini ise 8 Ocak 2024 tarihinde 0,2288 dolarla kaydetti.