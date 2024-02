Pyth Network’ün kripto parası PYTH, 9 Şubat’tın erken saatlerinde güçlü bir yükseliş ivmesi yakalayarak 0,47 dolardan 0,552 fırladı. Kripto para, yalnızca birkaç saatte yüzde 17 değer kazandı. Ani fiyat hareketinin ardından hafif bir düzeltmeye başlayan PYTH, yine de günü 0,50 doların üzerinde kapatmayı başardı.

PYTH, hafta sonuna ise 0,51 dolarda başladı.

Peki PYTH nedir? Pyth Network nasıl çalışıyor? PYTH neden yükseldi?

Pyth Network, akıllı sözleşmelere gerçek zamanlı fiyat verisi sağlayan Solana tabanlı bir blockchain kahin (oracle) çözümüdür. Duoro Labs tarafından geliştirilen Pyth, Solana’da 2021’de aktive edildi. Pyth Network, bir Solana fork’u olan kendi blockchain ağı Pythnet’te de faaliyet gösteriyor.

Merkeziyetsiz finans (DeFi) protokolleri, kendi kapasiteleri dahilinde yalnızca zincir üstü verilere doğrudan erişim sağlayabilirler. Akıllı sözleşmeler ve merkeziyetsiz uygulamalar ise zincir dışı sistemler ile etkileşime girebilmek için dış dünyadan bilgi almaya ihtiyaç duyar. Dahası, sözleşmelerin sorunsuz çalışması için dışarıdan alınan bilgilerin anlık ve güvenilir olması gerekir.

Bu noktada devreye Pyth Network gibi blockchain kahinleri giriyor.

Pyth Network, 40’ı aşan sayıda blockchain ağına kripto paralar, ETF’ler, hisse senetleri ve emtiaların fiyat verilerini gerçek zamanlı olarak sunuyor. Blockchain kahini, verileri aralarında merkezi borsalar, piyasa yapıcılar ve büyük şirketlerin bulunduğu 100’e yakın yayıncıdan ilk elden topluyor.

Kahin çözümü, kendisinden öncekilerden farklı olarak veriyi düğümler yoluyla açık kaynaklardan değil, verinin asıl sahibinden alıyor. Bunun için veri sahiplerini blockchain üzerinde yayın yapmaya teşvik ediyor. Böylece güvenilirlik endişesi aşılmış oluyor.

Pyth, verilerin mümkün olduğunca güncel olmasını sağlamak için sağladığı 350’nin üzerinde fiyat akışın her 400 milisaniyede bir yeniliyor. Bu sayede farklı blockchain ağları birlikte işler olabiliyor.

Pyth Network’ün fiyat akışlarına Solana ve Pythnet’e ek olarak Ethereum, BNB Chain, Optimism, Arbitrum, zkSync Era ve Base gibi diğer birçok blockchain ağından erişmek mümkün.

PYTH, Pyth Network’ün yönetişim token’ıdır. Kripto para, blockchain katılımcılarının sunacağı teklifleri oylamadan yayıncılara ödeme yapmaya birçok şekilde kullanılıyor. PYTH, 9 Şubat’taki ralli göz önüne alınırsa yatırımcıların da ilgisini çekiyor.

Bir proof-of-authority (yetki ispatı) ağ olan Pyth’te ücret değişiklikleri, yeni fiyat akışlarının listelenmesi ve yazılım güncellemeleri gibi kararlar, kimliği ve yetkinliği önceden doğrulanan ağ katılımcıları tarafından alınıyor. Bunun için fiyat akışlarına PYTH stake etmek gerekiyor.

Veri yayıncılarının da ağa PYTH kilitlemesi gerek. Fiyat akışı sağlanmasının karşılığında ödül olarak da PYTH veriliyor.

Pyth Network’ün fiyat akışlarını kullanabilmek için “güncelleme ücreti” ödemek gerekiyor. Bu ücret PYTH olarak ödeniyor.

Sayıları 30‘u aşan merkezi ve merkeziyetsiz kripto para borsasında listelenen PYTH, bir yatırım aracı olarak dakullanılabilir. Piyasa değeri bakımından en büyük merkezi borsa Binance de şubat başında PYTH paritelerini işleme açtı.

PoA coin’lerin doğası gereği PYTH’in madenciliğini yapmak mümkün değil. Toplam arzı 10 milyon ile sınırlayan blockchain ağında coin’lerin hepsi çoktan üretildi.

Kasım 2023’te Pyth Retrospective Airdrop adlı bir airdrop programı başlatan Pyth; verilerini kullanan merkeziyetsiz uygulamalar (dApp), bunların kullanıcıları ve topluluk üyelerine milyonlarca PYTH coin dağıtacağını duyurdu.

İlk aşamada dApp kullanıcıları ve topluluk üyelerine toplamda 163 milyon PYTH dağıtıldı.

Pyth Network, 7 Şubat’ta Retrospective Airdrop kampanyasının ikinci aşamasını duyurdu. Bu aşamada airdrop’a katılmış olan merkeziyetsiz uygulamalar, kripto paralarını teslim alacak.

Duyuruya göre, 160’ın üzerinde dApp’e 100 milyon PYTH dağıtılacak.

Pyth Network, topluluk üyelerine airdrop’a katılma hakkı kazanan dApp’leri yakından takip etmelerini de hatırlattı.

The Pyth Retrospective Airdrop was not just for DeFi participants and individuals from the community.$PYTH Tokens have been distributed to over 160 #PoweredByPyth dApps across 27 chains.

Learn more below: pic.twitter.com/4zH82PMluR

— Pyth Network 🔮 (@PythNetwork) February 7, 2024