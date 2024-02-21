Son dönemin popüler projelerinden Pyth Network, merkezsiz finansta (DeFi) devrim yaratacak bir hamleye imza atarak Bitcoin ETF’leri için fiyat akışı sunacağını duyurdu.

Söz konusu uygulama 13 spot Bitcoin ETF’i için güvenilir fiyat verilerine erişim sunarak geleneksel finansla kripto para sektörü arasındaki boşluğu doldurmayı hedefliyor.

Pyth Network’ün fiyat verisi sunduğu Bitcoin ETF’leri arasında ARKB, BITB, BITS, BRRR, BTCO, BTCW, BTF, DEFI, EZBC, FBTC, GBTC, HODL ve IBIT yer alıyor.

SEC’in 10 Ocak’ta Spot Bitcoin ETF’lerine onay vermesiyle kripto para piyasasının kapıları geleneksel yatırımcılara açıldı. Spot Bitcoin ETF’leri geride bıraktığımız yaklaşık 40 günlük süreçte kurumsal yatırımcılardan büyük ilgi gördü.

CryptoPotato olarak kısa bir süre önce bildirdiğimiz üzere spot Bitcoin ETF’leri 12-16 Şubat tarihleri arasında 2,2 milyar dolarlık net sermaye girişi yaşadı. Böylelikle spot Bitcoin ETF’leri ABD’de işlem gören yaklaşık 3.400 borsa yatırım fonunu geride bıraktı.

Pyth Network Neden Bitcoin ETF’leri için Veri Akışı Sunacak?

Finbold’un haberine göre Pyth Network’teki geliştirici araçları sayesinde geliştiriciler Grayscale Bitcoin Trust (GBTC) ve Bitwise Bitcoin ETF Trust (BITB) gibi fonlar da dahil olmak üzere spot Bitcoin ETF’leri için sorunsuz veri akışı sunabilecek.

Bu entegrasyonla Bitcoin’in şeffaflığının ve likiditesinin arttırılması hedefleniyor. Aynı zamanda Bitcoin’e doğrudan yatırım yapmak istemeyen yatırımcılar için kolaylık sağlanıyor.

Pyth Network ayrıca kısa bir süre önce STRK/USD fiyat akış verisi sunacağını da açıkladı.