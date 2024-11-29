Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, kripto varlıkları mülk olarak tanımlayan yasayı imzaladı. Rusya’nın dijital varlıklara yönelik yaklaşımında önemli bir değişime işaret eden bu düzenleme, kripto paraların özellikle dış ticarette kullanımını mümkün kılıyor.

Rus haber ajansı TASS’ın haberine göre, yasa, kripto para madenciliği ve ticareti gibi alanlarda yeni fırsatlar sunarken, işletmelerin düzenleyici çerçeveye uyum sağlamasını da zorunlu hale getiriyor.

Vergilendirme ve Yasal Düzenlemeler

Yasayla birlikte kripto paralardan elde edilen gelirler için iki kademeli vergilendirme sistemi getiriliyor:

2,4 milyon rubleye kadar olan gelirler için %13 vergi,

2,4 milyon ruble üzerindeki gelirler için %15 vergi uygulanacak.

Madencilik gelirleri “ayni gelir” olarak sınıflandırılacak ve piyasa oranlarında vergilendirilecek. Ayrıca, madencilikten elde edilen kazançlar 2025 itibarıyla %25 oranında kurumlar vergisine tabi olacak.

Yeni Yükümlülükler ve Kısıtlamalar

Kripto madenciliği operatörleri, müşteri bilgilerini vergi makamlarına bildirmek zorunda olacak. Aksi halde, 40 bin ruble (yaklaşık 371 dolar) para cezası uygulanacak. Bunun yanı sıra madenciler ve tüccarlar, basitleştirilmiş vergi sistemi veya tarımsal teşvikler gibi avantajlardan yararlanamayacak.

Kripto Paraların Ekonomiye Entegrasyonu

Düzenleme, dijital varlıkların Rusya’nın ana akım ekonomisine entegrasyonunu amaçlıyor. Ağustos ayında büyük ölçekli madencilik faaliyetlerine yönelik kurallar belirleyen yasaların ardından bu düzenleme, daha kapsamlı bir çerçeve sunuyor.

Rusya, kripto paraları ekonomik yaptırımları aşmak ve dış ticaret işlemlerini desteklemek için bir araç olarak konumlandırıyor. Yeni vergi rejimiyle sıkı kontrol sağlanırken, inovasyonun engellenmemesi hedefleniyor. Bu gelişme, kripto paraların Rusya’nın ekonomik stratejisinde daha etkin bir rol oynamasına kapı aralıyor.