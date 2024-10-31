Solana tabanlı token oluşturma platformu Pump.fun’ın toplam geliri 1.066.758 SOL’u aştı. Pump.fun platformu böylelikle şimdiye kadar 188,5 milyon dolar gelir elde ederek 200 milyon dolarlık gelir hedefine yaklaştı.

2024 yılının Ocak ayında piyasaya sürülen platform, yalnızca 217 gün içinde 100 milyon dolarlık gelir elde ederek kripto para piyasasında dikkatleri üzerine çekmeyi başardı. 30 Ekim 2024 tarihi itibariyle platformun toplam getirisi 88,5 milyon dolar daha artarak 188,5 milyon doları aştı.

Pump.fun’a yönelik ilgi, Solana ekosisteminin artan popülaritesiyle birlikte büyüyor. Solana tabanlı Platform, Eylül ayı başına kadar 264.373 SOL satışı gerçekleştirmesine rağmen, SOL rezervlerinin önemli bir kısmını tutmaya devam ediyor.

Kripto para piyasasında Bitcoin liderliğinde yaşanan yükseliş trendiyle birlikte Solana (SOL) da değerini önemli ölçüde arttırdı. SOL fiyatındaki artış, Pump.fun’ın toplam gelirini 200 milyon dolara yaklaştırdı.

Pump.fun Ekosisteminde Büyüme Devam Ediyor

Pump.fun ekosistemi de güçlü bir büyüme yaşıyor. Solana ağındaki memecoin ekosisteminin toplam değeri kısa bir süre önce 2,31 milyar doları aştı. Pump.fun ekosisteminin en büyük token’ı Goatseus Maximus (GOAT), 579 milyon dolarlık piyasa değeriyle toplam değerin %26,8’ini oluşturuyor. Diğer öne çıkan token’lar arasında Fwog (FWOG) 283 milyon dolarlık piyasa değeriyle ve Moo Deng (MOODENG) 223 milyon dolarlık değeriyle yer alıyor.

Pump.fun’ın günlük işlem hacmi de son günlerde yeniden yükselişe geçti. Pump.fun, 26 Ekim’de 21.137 işlemle son iki haftanın en düşük seviyesini kaydettikten sonra hızla toparlandı ve 29 Ekim’de 34.462 işleme ulaştı. Bu artışla beraber Pump.fun’daki toplam işlem sayısı 2,82 milyona çıktı.