PumpSwap, 426 milyon dolarlık günlük işlem hacmine ulaşarak rekor kırsa da, Raydium %46,1 pazar payıyla Solana’nın en büyük merkeziyetsiz borsası (DEX) olmaya devam ediyor.

PumpSwap’ın Yükselişi

Solana tabanlı merkeziyetsiz borsa PumpSwap, 243 bin kullanıcı ve 426 milyon dolarlık işlem hacmiyle yeni bir rekora imza attı. Platform ayrıca, 1 milyon dolardan fazla işlem ücreti topladı, bunun 213 bin doları yalnızca 24 Mart’ta protokol gelirlerinden geldi.

Ancak, Dune analisti Adam Tehc’in verilerine göre PumpSwap’ın %14,5’lik pazar payı, Raydium’un baskın %46,1’lik payına kıyasla hala düşük.

Sessizlikten Zirveye: 10 Günde 30.000 Kat Artış

PumpSwap, 15 Mart’ta sadece 1.380 dolarlık işlem hacmiyle başladı. Ancak, 19 Mart’ta 3,4 milyon dolardan 53,4 milyon dolara sıçrayarak büyük bir ivme kazandı.

24 Mart’ta 4,2 milyon swap işlemi ile günlük en yüksek hacmine ulaştı ve sadece 10 gün içinde hacmini 30.000 kat artırdı.

Kullanıcı sayısı da benzer bir hızla arttı. 17 Mart’ta sadece 236 yeni kullanıcı ekleyen platform, birkaç gün içinde 132.465 yeni kullanıcıya ulaştı. Toplamda 385 binden fazla yatırımcı PumpSwap’ı kullandı ve 11,62 milyon swap işlemi gerçekleştirildi.

PumpSwap’ın gelişimiyle ilgili söylentiler piyasada büyük yankı uyandırmıştı. Lansman haberinin ardından, Solana DEX pazarının lideri Raydium’un RAY token’ı %29 değer kaybetti ve likidite üstünlüğünü kaybetme endişesi doğdu.

PumpSwap ve Raydium Arasındaki Rekabet Kızışıyor

PumpSwap’ın hızlı yükselişi karşısında Raydium, doğrudan rakip olmak için LaunchLab adlı bir meme coin başlatma platformu geliştirdiğini duyurdu.

Raydium’un pazar payı 15 Mart’ta %60 seviyesindeyken 24 Mart’ta %46,1’e geriledi. PumpSwap’ın agresif büyümesi, özellikle Meteora, Lifinity ve Phoenix gibi rakiplerin pazar payını azaltarak yükselmesine neden oldu.

PumpSwap 19 Mart’ta Phoenix’i geçerek %2,5 pazar payına ulaştı. 21 Mart’ta Lifinity’yi geride bırakarak %5seviyesine çıktı. İki gün sonra %9’a yükseldi ve 24 Mart’ta %14,5 ile en iyi performansını sergiledi.

PumpSwap, Solana ekosisteminde sağlam bir yer edinmiş olsa da, bu ivmeyi sürdürebilecek mi sorusu henüz yanıt bulmuş değil. Önümüzdeki haftalarda analistler, ücret gelirleri, pazar payı değişimleri ve kullanıcı artış trendlerini yakından izlemeye devam edecek.