Solana tabanlı memecoin başlatma platformu Pump.fun, yayın özelliğiyle gelen aşırı ve zararlı içerikler nedeniyle kamuoyunun hedefinde. PumpFun’ın kullanıcıların kendine zarar verme, çocuk istismarı ve şiddet gibi şok edici eylemlerini yaymak için kullandığı iddia ediliyor.

Pump.fun’a eklenen canlı yayın özelliği, kullanıcıların başlattıkları memecoin projelerini tanıtmaları için tasarlanmıştı. Ancak bu özellik, zamanla kötüye kullanılmaya başladı. Bazı kullanıcılar, daha fazla para toplamak için aşırı ve rahatsız edici davranışlar sergilemeye yöneldi.

something bad is gonna happen on pumpfun eventually, just a matter of time pic.twitter.com/vbKdLXi59q

Örneğin bir kullanıcı token’ının piyasa değeri 25 milyon dolara ulaşmazsa intihar edeceğini açıkladı. Kendi memecoin’ini başlatan bir çift ise proje hedefledikleri değere ulaşamazlarsa çocuklarına zarar vereceklerini söyledi. Bir diğer kullanıcı ise token fiyatı yükseldikçe pencereden ateş açarak dikkat çekti.

https://twitter.com/dumpydotfun/status/1860980871219867804

Bu sapkınlıklar sosyal medyada ciddi tartışmalara yol açtı. Kullanıcılar platformun “Black Mirror” dizisindeki bir bölümü andırdığını belirterek yayın özelliğinin kapatılmasını talep etti. PumpFun’daki sapkın ve aşırı davranışların, ekonomik sıkıntılarla boğuşan bireylerin çaresizliğini ve ahlaki sınırların yok oluşunu gözler önüne serdiğini şeklinde yorumlanıyor.

This PumpFun dev was shooting out of his window every time his coin pumped 😂 pic.twitter.com/CHB9XVdv24

