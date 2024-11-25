Solana tabanlı memecoin başlatma platformu Pump.fun, yayın özelliğiyle gelen aşırı ve zararlı içerikler nedeniyle kamuoyunun hedefinde. PumpFun’ın kullanıcıların kendine zarar verme, çocuk istismarı ve şiddet gibi şok edici eylemlerini yaymak için kullandığı iddia ediliyor.

Yayınlar Amacından Saptı

Pump.fun’a eklenen canlı yayın özelliği, kullanıcıların başlattıkları memecoin projelerini tanıtmaları için tasarlanmıştı. Ancak bu özellik, zamanla kötüye kullanılmaya başladı. Bazı kullanıcılar, daha fazla para toplamak için aşırı ve rahatsız edici davranışlar sergilemeye yöneldi.

something bad is gonna happen on pumpfun eventually, just a matter of time pic.twitter.com/vbKdLXi59q — DANIEL GOT HITS (@danielgothits) November 25, 2024

Örneğin bir kullanıcı token’ının piyasa değeri 25 milyon dolara ulaşmazsa intihar edeceğini açıkladı. Kendi memecoin’ini başlatan bir çift ise proje hedefledikleri değere ulaşamazlarsa çocuklarına zarar vereceklerini söyledi. Bir diğer kullanıcı ise token fiyatı yükseldikçe pencereden ateş açarak dikkat çekti.

https://twitter.com/dumpydotfun/status/1860980871219867804

Bu sapkınlıklar sosyal medyada ciddi tartışmalara yol açtı. Kullanıcılar platformun “Black Mirror” dizisindeki bir bölümü andırdığını belirterek yayın özelliğinin kapatılmasını talep etti. PumpFun’daki sapkın ve aşırı davranışların, ekonomik sıkıntılarla boğuşan bireylerin çaresizliğini ve ahlaki sınırların yok oluşunu gözler önüne serdiğini şeklinde yorumlanıyor.

This PumpFun dev was shooting out of his window every time his coin pumped 😂 pic.twitter.com/CHB9XVdv24 — Gordon (@AltcoinGordon) November 24, 2024

Pump.fun Cephesinden Açıklama

PumpFun’ın geliştricisi Alon, gelen eleştiriler üzerine konuyla ilgili bir açıklama yaptı ve içerik denetiminin başından beri öncelikli olduğunu vurguladı:

İfade özgürlüğünü destekliyoruz. Fakat kullanıcıların platformumuzda zararlı içeriklere maruz kalmasını engellemek bizim sorumluluğumuzda. Kötü niyetli aktörlerin platformumuzda serbestçe hareket etmesine izin veremeyiz.

Alon Reddit ve X gibi önde gelen sosyal medya platformlarındakine benzeri bir NSFW filtresi sunduklarını, kullanıcıların bu tür içerikleri isteğe bağlı olarak filtreleyebileceğini belirtti.

PumpFun Tartışmaların Odağında

Pump.fun’ın tartışmalı yayın özelliği ilk kez gündeme gelmiyor. Geride bıraktığımız Mayıs ayında eski bir PumpFun çalışanı platformu suistimal ederek 12.300 SOL (o dönem yaklaşık 1,9 milyon dolar değerinde) çaldı. Olayın ardından PumpFun alım satım işlemlerini durdurdu ve akıllı sözleşmelerini güncelledi.

PumpFun’ı çevreleyen gelişmeler, internetteki denetimsizliğin doğurabileceği tehlikeleri bir kez daha gözler önüne seriyor. Solana tabanlı platformun zararlı davranışların teşvik edildiği bir yer haline gelmesi, etik tartışmaları da beraberinde getirdi.

Kimileri platformun toplumsal sorunların bir yansıması olduğunu savunurken kimileri ise denetimlerin artırılmasını ve bu tür eylemleri mümkün kılan özelliklerin kaldırılmasını talep ediyor.