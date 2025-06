Kripto para dünyasının en çok kullanılan sosyal medya platformlarından biri olan X (eski adıyla Twitter), Pump.fun ve kurucusu Alon Cohen dahil olmak üzere 20’den fazla kripto odaklı hesabı aynı gün içerisinde askıya aldı. Platform, standart uyarısıyla yetinerek bu hesapların neden kapatıldığına dair ayrıntılı bir açıklama yapmadı.

“Otto” adlı bir X kullanıcısının derlediği listeye göre askıya alınan hesaplar arasında GMGN, BullX, Bloom Trading ve yapay zekâ tabanlı Eliza OS gibi projeler de yer alıyor. Bu hesapların ortak özelliği, kripto alım satımı ya da yapay zekâ ile entegre çözümler sunmaları.

IT'S NOT JUST PUMP FUN! 🚨

Major CT suspensions (Ongoing Tracker)

Here's what we’ve got so far 👇🏼

GMGN-Linked Accounts@gmgnai @haze0x — Founder@arthur_gmgn — Co-founder@Ga__ke — Affiliate (?)@brc20niubi — Affiliate@Wolfy_XBT — Affiliate@0xcryptowizard — Affiliate… pic.twitter.com/u5WbYP3rJD

— Øtto⚡️ (@0xottoman) June 16, 2025