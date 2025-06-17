Kripto para dünyasının en çok kullanılan sosyal medya platformlarından biri olan X (eski adıyla Twitter), Pump.fun ve kurucusu Alon Cohen dahil olmak üzere 20’den fazla kripto odaklı hesabı aynı gün içerisinde askıya aldı. Platform, standart uyarısıyla yetinerek bu hesapların neden kapatıldığına dair ayrıntılı bir açıklama yapmadı.

GMGN, BullX ve Eliza OS Gibi Diğer Platformlar da Etkilendi

“Otto” adlı bir X kullanıcısının derlediği listeye göre askıya alınan hesaplar arasında GMGN, BullX, Bloom Trading ve yapay zekâ tabanlı Eliza OS gibi projeler de yer alıyor. Bu hesapların ortak özelliği, kripto alım satımı ya da yapay zekâ ile entegre çözümler sunmaları.

GMGN ekibi, Telegram üzerinden yaptığı açıklamada hesaplarının kapatıldığını doğrulayarak, “karara itiraz ettiklerini ve X ile doğrudan iletişim halinde olduklarını” bildirdi.

Sebep API Kullanımı mı?

Toplulukta yer alan bazı kullanıcılar, bu yasakların üçüncü taraf API kullanımı nedeniyle gerçekleşmiş olabileceğini öne sürdü. X, Ocak 2023’te üçüncü taraf API’ların kullanımını yasaklamış ve kendi API hizmeti için yıllık 60 bin dolar seviyesinde ücretlendirme başlatmıştı. Bu ücretin özellikle girişim düzeyindeki projeler için erişilebilir olmaması, bazı platformları farklı yöntemlere yönlendirmiş olabilir.

Ancak bu iddialar şimdilik yalnızca spekülasyon düzeyinde. X yetkilileri henüz konuyla ilgili resmi bir açıklamada bulunmuş değil.

Pump.fun Daha Önce de Gündemdeydi

Memecoin oluşturmayı basitleştirmesiyle tanınan Pump.fun, ocak ayında açılan bir toplu davayla da gündeme gelmişti. Dava dilekçesinde platform, “her oluşturduğu token bir kayıtsız menkul kıymettir” iddiasıyla suçlanıyor ve yaklaşık 500 milyon dolarlık haksız kazanç sağladığı öne sürülüyor.

Pump.fun adına pazarlama yapan “Braden” adlı kullanıcı ise platformun askıya alınmasını “muhtemelen toplu şikâyet saldırısı” olarak yorumladı.

X’teki Bu Yasak Dalgası Ne Anlama Geliyor?

Kripto projeleri için X, kullanıcı kitlesine ulaşma ve duyuru yapma açısından en kritik iletişim kanallarından biri. Bu tarz hesapların topluca askıya alınması, platformlar için ciddi bir görünürlük kaybı anlamına geliyor.

Gözler şimdi, X’in bu ani ve sessiz yasaklama kararlarına yönelik bir açıklama yapıp yapmayacağında. Sektör temsilcileri, sosyal medya devinin daha şeffaf bir politika izlemesi gerektiği görüşünde birleşiyor.