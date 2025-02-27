Pump.fun’ın kendi otomatik piyasa yapıcı (AMM) sistemini geliştirdiği iddiaları, RAY tokenın yüzde 28 değer kaybetmesine neden oldu.

Solana ekosisteminin popüler meme coin platformu Pump.fun, kendi AMM sistemini test ediyor. Bu sistemin devreye alınması durumunda, platformdaki token’ların Raydium’a olan bağımlılığı azalabilir.

Raydium Devre Dışı Kalabilir

İlk işaretler, Aggr News tarafından tespit edilen yeni bir likidite havuzu ile ortaya çıktı. amm.pump.fun alan adı üzerinden keşfedilen bu havuz, Pump.fun’ın kendi likidite havuzlarını yönetmeye başlayabileceğine işaret ediyor.

Söylentiler, X (eski adıyla Twitter) kullanıcısı Trenchdiver’ın 24 Şubat’ta yaptığı paylaşımla güç kazandı. Kullanıcının paylaştığı bağlantı, Pump.fun markalı bir AMM arayüzüne yönlendiriyor ve sistemin beta aşamasında olduğunu gösteriyor.

Mevcut durumda Pump.fun üzerindeki token’lar, belirli bir fiyatlandırma modelini tamamladıktan sonra Raydium’a yönlendiriliyor. Ancak Pump.fun kendi AMM sistemini kurarsa, likiditeyi ekosistemde tutarak Raydium’a olan ihtiyacı ortadan kaldırabilir.

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iddialar, 20 Şubat tarihli bir zincir üstü işlemle daha da kuvvetlendi. İşlemde, Snowfall (CRACK) isimli bir token’in Pump.fun’ın AMM likidite havuzuna eklendiği görüldü. Token’in, Trenchdiver’ın paylaşımından sonra saatler içinde 5.4 milyon dolar piyasa değerine ulaştığı ancak ardından yüzde 40 değer kaybederek 1.8 milyon dolara düştüğü belirtildi.

Pump.fun’ın henüz bu gelişmeler hakkında resmi bir açıklama yapmaması ise belirsizliği artırıyor.

RAY Token Yüzde 22 Düştü

Bu söylentilerin ardından Raydium’un yerel token’i RAY, yüzde 22 değer kaybederek 3.28 dolara düştü. Son bir saat içinde de RAY fiyatı yüzde 5 daha gerileyerek düşüş trendini sürdürdü.

Eğer Pump.fun kendi AMM sistemini hayata geçirirse, Raydium’un işlem hacminde yüzde 30 ila 50 arasında bir düşüş yaşanabilir. Şu anda projeler, token’larını Raydium likidite havuzlarına taşımak için yaklaşık 950 dolar (6 SOL) ücret ödüyor. Ancak Pump.fun rekabetçi fiyatlar sunarak bu akışı kendi platformuna çekebilir.