Solana tabanlı token yaratma protokolü Pump.fun’ın eski çalışanlarından biri kısa bir süre önce platformdan yaklaşık 2 milyon dolarlık Solana (SOL) çalmıştı.

Özel bir güvenlik şirketi tarafından izi sürülen “@STACCoverflow” kullanıcı adlı dolandırıcı, Londra’da tutuklandı.

Konuyla ilgili bilgi sahibi bir kaynağa göre, İngiliz polisi, Pump.fun platformunun eski çalışanlarından olan ve internette @STACCoverflow kullanıcı adıyla tanınan Jarett Dunn’ı, Cumartesi günü yakaladı. Dolandırıcının yakalanması için üçüncü bir taraf, özel istihbarat şirketiyle anlaştı.

Medyaya açıklamalarda bulunan kaynak, internette paylaşılan ve dolandırıcının Binance hesabının takma adıyla bağlantılı ekran görüntüsünün gerçek olduğunu söyledi. 26 saat süren operasyonda Jarett Dunn’ın Instagram paylaşımları ve diğer veriler kullanıldı. Sonu. olarak Jarett Dunn, Cumartesi günü Londra’da İngiliz polisi tarafından yakalandı.

Ancak Jarett Dunn, Twitter (X) hesabı üzerinden yaptığı açıklamada kefaletle serbest bırakıldığını açıkladı. Medyaya konuşan kaynak da bu gelişmeyi doğruladı.

Jarett Dunn, Ağustos ayında hakim karşısına çıkana kadar Birleşik Krallık’ta kalacak.

Dunn, yaklaşık 100 dakika içinde yeni piyasaya sürülen memecoin’lerden yaklaşık 2 milyon dolarlık fonu, admin anahtarlarını kötüye kullanarak çekmekle suçlanıyor. Dunn, elde ettiği gelirleri rastgele Solana kullanıcılarına airdrop ile dağıttı.

Bu gelişmenin ardından Pump.fun ekibi, platformun güvenliğini yeniden sağlamak için yönetici ayrıcalıklarını güncelledi. Pump.fun bu saldırıdan olumsuz etkilenen kullanıcıların zararlarının telafi edileceğini açıkladı.