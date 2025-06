Meme coin piyasasında kısa sürede adını duyuran Solana tabanlı Pump.fun, büyük çaplı bir token satışı planlıyor. Blockworks’ün aktardığı bilgilere göre platform, yaklaşık 4 milyar dolar değerlemeyle 1 milyar dolar fon toplamayı hedefliyor.

Sosyal medya üzerinde dolaşan iddialar, iki hafta içinde başlayacağı düşünülen satışın, hem bireysel hem kurumsal yatırımcılara açık olacağına işaret ediyor. Şayet bu plan gerçekleşirse, 2024’teki meme coin çılgınlığını körükleyen Pump.fun, kripto dünyasının son unicorn girişimi olacak.

Token satışıyla ilgili resmi tarih ve PUMP token’ların hangi platformlarda işlem göreceği henüz netleşmedi. Ancak X platformundaki bazı gönderiler, lansmanın yakın olduğunu düşündürüyor.

Ocak 2024’te faaliyete başlayan Pump.fun, kullanıcıların Solana ağı üzerinde anında ve ücretsiz şekilde token üretmesini sağladı. Platform, Dune Analytics verilerine göre bugüne dek 11 milyondan fazla token’ın oluşturulmasına imkân tanıdı. Toplamda 3.3 milyon SOL (yaklaşık 517 milyon dolar) gelir elde edildi.

– Airdrop for users confirmed as well

BREAKING: @pumpdotfun launching $PUMP token in next 2 weeks.

Ocak ayında zirveye çıkan işlem hacmi, sonrasında yaklaşık yüzde 80 oranında düştü. DeFiLlama’ya göre ise son altı ayda günlük işlem hacminde yüzde 70’e yakın kayıp yaşandı. Gerilemeye rağmen Pump.fun, platformunu güncelleyerek pazardaki yerini korumayı başardı.

Raydium ile olan iş birliğini sonlandıran platform, kendi otomatik piyasa yapıcısını (AMM) devreye aldı. Ayrıca mobil uygulamasını yayınladı ve daha önce içerik moderasyonu nedeniyle durdurulan canlı yayın özelliğini yeniden aktif hale getirdi.

Ocak ayında büyük ilgi gören meme coin’lerin çoğu, o dönemden bu yana ciddi değer kayıpları yaşadı. Fartcoin, Pudgy Penguins ve Popcat gibi token’larda çift haneli düşüşler görülürken; Pepe, Bonk ve Floki de değer kaybetmeye devam ediyor.

It's a tough day for the meme category today with $FARTCOIN, $PENGU, and $BONK among the hardest hit.

Are you holding any of them?https://t.co/1sqf05lMCK pic.twitter.com/oxXGDELBJb

