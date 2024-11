Solana tabanlı memecoin başlatma platformu Pump.fun’daki bir bot, memecoin avcılığı sayesinde 6,8 milyon dolar kâr elde etti.

Blockchain analitik platformu Lookonchain’in verilerine göre bir bot, son bir ayda PumpFun’daki memecoin’lere yaptığı yatırımlardan 6,8 milyon dolar değerinde 27.000 SOL’luk gelir elde etti. Bu bot, çeşitli memecoin’leri düşük fiyatlardan alıp yüksek karlarla satarak 943 katına varan getiriler elde etti.

A bot may have earned ~27,000 $SOL($6.8M) by sniping #memecoins on https://t.co/C909I8882s over the past month!

2 days ago, the bot spent just 2 $SOL to snipe 57M $FATHA and sold it all for 4,456 $SOL, netting 4,454 $SOL($1.12M)—a staggering 2,227x return!

Today, it spent 1.75… pic.twitter.com/BQf15VpClQ

