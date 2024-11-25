Solana tabanlı memecoin başlatma platformu Pump.fun’daki bir bot, memecoin avcılığı sayesinde 6,8 milyon dolar kâr elde etti.

Blockchain analitik platformu Lookonchain’in verilerine göre bir bot, son bir ayda PumpFun’daki memecoin’lere yaptığı yatırımlardan 6,8 milyon dolar değerinde 27.000 SOL’luk gelir elde etti. Bu bot, çeşitli memecoin’leri düşük fiyatlardan alıp yüksek karlarla satarak 943 katına varan getiriler elde etti.

A bot may have earned ~27,000 $SOL($6.8M) by sniping #memecoins on https://t.co/C909I8882s over the past month! 2 days ago, the bot spent just 2 $SOL to snipe 57M $FATHA and sold it all for 4,456 $SOL, netting 4,454 $SOL($1.12M)—a staggering 2,227x return! Today, it spent 1.75… pic.twitter.com/BQf15VpClQ — Lookonchain (@lookonchain) November 25, 2024

Örnek vermek gerekirse söz konusu bot 1,75 SOL harcayarak 58,57 milyon FRIC token satın aldı ve bu token’leri daha sonra 1.646 SOL karşılığında satarak 418 bin dolar kâr elde etti. Daha önce ise 2 SOL ile 57 milyon FATHA token alıp bunları 4.456 SOL karşılığında satarak 1,12 milyon dolarlık bir kazanç sağladı.

Botun kârlarını iki farklı adres arasında aktardığı ve 19.000 SOL’u (yaklaşık 4,5 milyon dolar) OKX borsasına çekip nakde çevirdiği belirtiliyor.

Memecoin’lerde Piyasa Hareketliliği

Bitcoin’in son yükselişiyle birlikte memecoin’ler de piyasa değerini artırdı. 2024 yılının Kasım ayı itibariyle memecoin’lerin toplam piyasa değeri 120 milyar dolara ulaştı.

Memecoin’lerin ve Pump.fun platformunun popülaritesindeki artış Solana’nın ağ aktivitesine ve SOL fiyatına da olumlu yansıdı. SOL fiyatı son bir aylık zaman dilimininde %49 oranında artarak 250 doları aştı. SOL 23 Kasım 2024’te 263,83 dolarla tüm zamanların en yüksek seviyesi rekorunu belirledi.

Pump.fun’a Tepkiler Artıyor

Pump.fun’a eklenen canlı yayın özelliği, kullanıcıların başlattıkları memecoin projelerini tanıtmaları için tasarlanmıştı. Ancak bu özellik, zamanla kötüye kullanılmaya başladı. Bazı kullanıcılar, daha fazla para toplamak için aşırı ve rahatsız edici davranışlar sergilemeye yöneldi.

Örneğin bir kullanıcı token’ının piyasa değeri 25 milyon dolara ulaşmazsa intihar edeceğini açıkladı. Kendi memecoin’ini başlatan bir çift ise proje hedefledikleri değere ulaşamazlarsa çocuklarına zarar vereceklerini söyledi. Bir diğer kullanıcı ise token fiyatı yükseldikçe pencereden ateş açarak dikkat çekti.

Çözüm Arayışları

Kripto para topluluğunda Pump.fun’ın geleceğine ilişkin tartışmalar iki cepheye bölünmüş durumda. Bazıları platformun tamamen kapatılmasını talep ederken, bazıları ise yalnızca canlı yayın özelliğinin devre dışı bırakılmasını savunuyor. Eleştirilerin bir hayli artması nedeniyle Pump.fun’ın bu konuda ne tür adımlar atacağı merak ediliyor.