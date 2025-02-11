Pump.fun’un kurucu ortağı Alon Cohen, platformun bir PUMP token çıkarmaya hazırlandığına dair iddiaları kesin bir dille reddetti. Kullanıcılara yalnızca ekibin resmi açıklamalarına güvenmeleri gerektiğini hatırlatan Cohen, platformun öncelikli hedefinin hizmet kalitesini artırmak ve kullanıcıları ödüllendirmek olduğunu vurguladı.

Cohen, sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı açıklamada, “Pump.fun tokeni hakkında dolaşan söylentiler gerçeği yansıtmıyor” dedi. Ayrıca erken dönem kullanıcılar için bir airdrop ihtimali de gündeme gelmişti.

Söz konusu haberlerde, şirketin iç belgelerine dayandırılan bilgilere göre tokenin toplam arzının 420 milyon olacağı ve bunun yüzde 50’sinin halka arz edileceği iddia edilmişti. Ancak Cohen, bu iddiaların tamamının asılsız olduğunu belirtti.

Hukuki Sorunlar ve Platformun Geleceği

Pump.fun, şu anda kayıtsız menkul kıymet satışı yaptığı iddiasıyla toplu dava açılması riskiyle karşı karşıya. Dava, platform üzerinden oluşturulan her token’in kayıt dışı menkul kıymet statüsünde olduğunu öne sürerken, Pump.fun’un bu işlemlerden yaklaşık 500 milyon dolar gelir elde ettiğini iddia ediyor.

Bunun yanı sıra, platformun 2024 Kasım ayında başlattığı canlı yayın özelliği de büyük tartışmalara yol açtı. Kullanıcı etkileşimini artırmak için sunulan bu özellik, kısa sürede uygunsuz içeriklerin yayılmasına neden oldu. Gelen yoğun tepkiler üzerine, Pump.fun canlı yayın özelliğini devre dışı bırakmak zorunda kaldı ve bu durum gelirlerinde düşüşe neden oldu.

2023 yılında İngiltere Finansal Denetim Otoritesi (FCA), Pump.fun’un yetkisiz finansal hizmetler sunduğu konusunda uyarıda bulunmuş ve bu sebeple şirket İngiltere’deki kullanıcıların platforma erişimini engellemek zorunda kalmıştı.

Tüm bu zorluklara rağmen, Pump.fun’un Solana tabanlı meme coin ekosistemindeki etkisi devam ediyor. Solana, merkeziyetsiz borsa (DEX) hacminde yüzde 48’lik bir pazar payına sahipken, bu hacmin yüzde 60’ına yakınının Pump.fun tarafından yönlendirildiği belirtiliyor.