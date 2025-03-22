Memecoin başlatma platformu Pump.fun, Solana tabanlı yeni merkeziyetsiz borsa (DEX) PumpSwap’i duyurdu. Platform, sıfır ücretli token geçişleri ve yaratıcı gelir paylaşımı modeli ile Raydium’a doğrudan rakip olmayı hedefliyor.

PumpSwap’in Yenilikleri

Pump.fun’un X (eski adıyla Twitter) üzerinden yaptığı duyuruya göre, yeni borsa token geçişlerini kolaylaştırmak için geliştirildi. Daha önce Raydium’a geçiş yapmak isteyen projelerin 6 SOL (yaklaşık 950 dolar) ödemesi gerekiyordu. PumpSwap sayesinde bu işlem artık ücretsiz ve anlık olarak gerçekleşecek.

DEX, Raydium V4 ve UniSwap V2’ye benzer bir sürekli ürün otomatik piyasa yapıcı modeli ile çalışacak. Kullanıcılar, PumpSwap destekli tokenlerde likidite havuzları oluşturabilecek ve ticaret yapabilecek.

Pump.fun ayrıca Yaratıcı Gelir Paylaşımı modeli sunmayı planlıyor. Protokol gelirlerinin bir kısmı token yaratıcılarına aktarılacak ve bu sayede daha kaliteli projelerin teşvik edilmesi amaçlanıyor.

PumpSwap İşlem Ücretleri ve Raydium’a Etkisi

PumpSwap’te her işlem için %0,25 komisyon alınacak. Bu işlem ücretlerinin %0,20’lik kısmı likidite sağlayıcılara ve %0,05’i ise platforma gidecek.

Ancak gelir paylaşımı modeli devreye girdiğinde bu yapı, token yaratıcılarına da pay vermek için güncellenecek.

Pump.fun’un DEX’i yalnızca meme coinlerle sınırlı değil. Pudgy Penguins’in PENGU tokeni, Coinbase’in cbBTC’si ve Aptos’un APT’si gibi büyük projelerle entegrasyon sağlandı. Bu hamle, Raydium’un hakimiyetini tehdit ediyor.

DefiLlama verilerine göre, Raydium’un kilitli toplam değeri (TVL) ocak ayında 2,969 milyar dolarken bugün 1,157 milyar dolara geriledi. Pump.fun’un kendi borsasını kuracağı haberleri ilk çıktığında, Raydium’un RAY tokeni %29 düştü. Ancak 19 Mart’ta Raydium’un kendi memecoin lansman platformunu geliştirdiğine ilişkin haberler sonrasında, RAY fiyatı %28 artarak 1,60 dolardan 2,05 dolara yükseldi.