Pump.fun tarafından oluşturulan meme token’larına olan ilgi, LIBRA ve TRUMP gibi öne çıkan memecoin’lerdeki fiyat düşüşünün ardından azaldı.

Kripto para piyasasındaki düşüş trendi devam ederken, birçok kripto para birimi de daha az ilgi görüyor. Memecoin’ler de bu varlıklar arasında yer alıyor.

Blockchain analiz platformu Dune’ın verilerine göre, Solana tabanlı memecoin oluşturma platformu Pump.fun üzerinde başlatılan memecoin’ler, 2024 yılının Eylül ayındaki düşük seviyelere geriledi. Şu anda, platformda başlatılan toplam token sayısı 12.000’in altına düştü.

Pump.fun Token’ları Düşüşte

2024 yılının Ocak ayında piyasaya sürülen Pump.fun platformu, kısa bir süre içerisinde en çok kullanılan platformlardan biri haline geldi. Bu durumun en önemli nedeni platformun kullanıcıların herhangi bir programlama dili bilgisi veya teknik uzmanlık olmadan meme token’ları oluşturmasına ve yönetmesine olanak tanıması.

Analitik platformu Dune’a göre, Pump.fun platformunda yaklaşık 1 yıllık süreçte yüz binlerce memecoin başlatıldı. Platformda 23 Ocak’ta tek bir günde 71.700 memecoin başlatıldı ve bu bir rekor olarak kayıtlara geçti.

Pump.fun platformu kripto para piyasasında memecoin trendinin güçlenmesine yol açtı ve bu süreçte TRUMP ve LIBRA gibi projeler piyasaya sürüldü. ABD Başkanı Donald Trump tarafından piyasaya sürülen TRUMP, piyasa değeri sıralamasında ikinci en büyük memecoin oldu. Ancak sonrasında düşüşe geçen TRUMP %82 oranında değer kaybetti.

Arjantin Devlet Başkanı Javier Milei ile bağlantılı Solana tabanlı memecoin LIBRA’nın da Şubat ayı ortasında çöküş yaşamasının ardından Pump.fun’a yönelik ilgi azaldı.

Memecoin’ler Yeniden Toparlanabilir mi?

Pump.fun’un bir zamanlar sahip olduğu ilgiyi ve kullanıcı katılımını nasıl geri kazanacağı belirsizliğini koruyor. Ancak, kripto para uzmanları, sürdürülebilir kullanım alanlarına sahip meme coin projelerinin devam eden düşüş eğilimini atlatacağına inanıyor.

Bu kullanım alanları, non-fungible token’lar (NFT’ler), merkeziyetsiz uygulamalar (dApp’ler), yapay zeka (AI) araçları gibi unsurları ekosistemlerine dahil etmeyi içerebilir.