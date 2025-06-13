NFT tabanlı popüler topluluk Pudgy Penguins, Avrupa’nın en büyük sadakat programlarından Lufthansa Miles & More ile ortaklık kurdu. Bu anlaşmayla birlikte kullanıcılar, PENGU veya fiat para birimiyle Pudgy Shop üzerinden yaptıkları alışverişlerde hava mili kazanabilecek.

PENGU ile Alışveriş, Uçuş Mili ile Ödül

Yeni program kapsamında kullanıcılar, Lufthansa Miles & More hesabı ile Pudgy Shop hesaplarını birbirine bağlayarak sistemde aktif hale gelebilecek. Her alışveriş, otomatik olarak uçuş mili kazandıracak. Kazanılan bu miller, Lufthansa’nın 300’den fazla global partnerinde uçuşlar, oteller, deneyimler ve çeşitli ödüller için kullanılabilecek.

Fiyat Kritik Bölgeyi Test Ediyor

Bu duyuru, PENGU fiyatının teknik açıdan kritik bir eşikte olduğu döneme denk geldi. Fiyat, şu anda 0,0090 dolar ile 0,0093 dolar aralığında, hem yükselen trend çizgisiyle hem de önceki yatay destek bölgesiyle çakışan bir kesişim alanında işlem görüyor. Bu bölge daha önce direnç olarak çalışmış ve şimdi destek görevi görüyor.

PENGU’da RSI 40 seviyesinde ve satış baskısına işaret ediyor. MACD ise aşağı yönlü kesişme yaptı, histogram çubukları genişliyor, bu da düşüş işareti olarak yorumlanıyor.

Ancak bu güçlü destek bölgesi korunduğu takdirde, fiyatın buradan yukarı yönlü tepki verme ihtimali de yüksek. Olası bir sıçramada hedef olarak ilk etapta 0,013 dolar seviyesi, yani son zirve izlenecek. Bu seviyenin aşılması, trendin yeniden yukarı yönlü güç kazanabileceğini gösterecek.

Tersine, mevcut desteğin kırılması durumunda, fiyatın bir sonraki 0,0075 dolar seviyesine gerilemesi beklenebilir.

PENGU’nun Kullanım Alanı Genişliyor

Pudgy Penguins’in son dönemde NASCAR ile yaptığı anlaşmanın ardından gelen bu yeni ortaklık, PENGU token’ının sadece dijital koleksiyon ürünü değil, gerçek dünya hizmetlerine erişim aracı olarak da kullanılabileceğini gösteriyor. Lufthansa gibi köklü bir marka ile kurulan iş birliği, topluluğa değer katarken, token’a da potansiyel kazanç yaratabilir.

PENGU yatırımcıları için bu gelişme, fiyat baskısı altında dahi pozitif bir temel faktör oluşturuyor.