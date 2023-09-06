Güney Kore merkezli video oyun şirketi KRAFTON Games, blockchain sektöründe yeni bir ortaklığa daha imza attı.

PUBG: Battlegrounds adlı oyunuyla tanınan KRAFTON Games, Cosmos tabanlı Settlus ile ortaklık kurdu. KRAFTON Games daha önce de Solana’la uzlaşı belgesi (MOU) imzalamıştı.

KRAFTON Games’in ortaklık kurduğu blockchain şirketi Settlus, içerik üreticileri için ödeme süreçlerini şeffaflaştırmayı amaçlayan bir blockchain ağıdır.

Settlus’un web sitesinde yer alan bilgilere göre projenin testnet’inin 2024 yılının başlarında kullanıma sunulması bekleniyor.

Cosmos tabanlı DEX Osmosis’in kurucusu Josh Lee 4 Eylül’de yaptığı açıklamada KRAFTON Games ile Settlus arasındaki ortaklığı duyurdu. Ortaklık aynı zamanda Cosmos tabanlı uygulama ağı Noble’nin kurucusu Jelena tarafından da doğrulandı.

Solana ile KRAFTON Games arasındaki ortaklık 2022 yılının Mart ayında kurulmuştu. Ortaklık kapsamında blockchain ve NFT tabanlı oyun ve hizmetlerin geliştirilmesi hedefleniyordu. Ancak Solana ve KRAFTON Games ortaklığında şu ana kadar herhangi bir ürün piyasaya sürülmedi.

KRAFTON Games ile Solana arasındaki ortaklığın da uzlaşı belgesi (MOU) belgesiyle kurulduğunu belirtelim. Yani tarafların herhangi bir yaptırımla karşı karşıya kalmadan ortaklıklarını sonlandırma hakları bulunuyor.

Cosmos Network, merkezi bir sunucuya dayanmadan dağıtık defterler arasında iletişim sağlamak amacıyla geliştirilen, bağımsız, ölçeklenebilir ve birlikte çalışabilirlik özelliklerine sahip blockchain ağlarından oluşan merkezsiz bir ağdır.

2023 yılının Nisan ayında blockchain ölçeklendirme çözümü Dymension, Cosmos ekosistemini geliştirmek amacıyla Evmos Core Teams ve Celestia ile işbirliği yaparak testnet üzerinde dünyanın ilk IBC özellikli EVM sunumunu gerçekleştirmişti.