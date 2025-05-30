Avrupa futbolunun devlerinden Paris Saint-Germain (PSG), Bitcoin’i resmi olarak hazine rezervine ekleyen ilk profesyonel spor kulübü oldu.

Bu çarpıcı gelişme, Las Vegas’ta düzenlenen Bitcoin 2025 Konferansı sırasında duyuruldu. PSG’nin inovasyon ekibi, geçen yıl kulübün bazı fiat (itibari) para rezervlerini sessizce Bitcoin’e çevirdiğini ve bu varlıkların hâlâ kulüp bilançosunda tutulduğunu açıkladı. Bu adım sadece futbol dünyasında değil, tüm spor endüstrisinde tarihi bir ilk olarak kayda geçti.

Taraftar Profili Dijital Dönüşümün Anahtarı

PSG Labs’in başındaki isim Par Helgosson, bu kararın dijital dönüşüm stratejisinin bir parçası olarak alındığını belirtti. Kulübün taraftar kitlesinin büyük ölçüde 34 yaş altı gençlerden oluştuğunu ve bu grubun Web3 ve merkeziyetsiz finans (DeFi) ile yüksek etkileşim içinde olduğunu vurguladı.

“Bu profildeki bir kitleye sahipken Bitcoin gibi dijital varlıklara yönelmek oldukça doğal bir adımdı.”

Sembolikte Güçlü Bir Zamanlama

Açıklama, PSG’nin Ligue 1 şampiyonluğunu kazanmasının hemen ardından ve kulübün gelecek hafta Münih’te oynanacak UEFA Şampiyonlar Ligi finaline hazırlık yaptığı döneme denk geldi. Bu durum, PSG’nin hem sportif başarıları hem de küresel finans dünyasındaki etkisini pekiştiriyor.

Kurumsal BTC Benimsemesi Artıyor

PSG’nin bu hamlesi, son dönemde Bitcoin’i rezerv varlık olarak benimseyen kurumsal aktörlerin artış trendine işaret ediyor. Sadece birkaç gün önce, GameStop, Bitcoin alımıyla gündeme gelmiş ve dünyanın en büyük BTC tutan şirketleri arasında 13. sıraya yükselmişti.

Bitcoin’in kısa süre önce ulaştığı 111.800 dolarlık tarihi zirvenin ardından bazı büyük yatırımcıların kâr satışına gitmesiyle hafif bir geri çekilme yaşansa da, PSG gibi yüksek profilli kurumların katılımı, BTC’nin uzun vadeli bir değer saklama aracı olarak finans dışındaki sektörlerde de yer edinmeye başladığını gösteriyor.