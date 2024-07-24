Şifrelenmiş e-posta, VPN ve depolama hizmetleri ile tanınan İsviçre merkezli Proton, kripto para alanına ilk adımını attı. Şirket 24 Temmuz Çarşamba günü Proton Wallet adlı gözetimsiz kripto para cüzdanını duyurdu.

Proton Wallet’ın başlangıçta yalnızca Bitcoin’i destekleyeceği bildirildi. Şirket gelecekte Proton Wallet için daha fazla kripto para desteği eklemeyi düşünüyor.

Proton Wallet gözetimsiz kripto para cüzdanı olarak geliştirildi. Bu sayede kullanıcılar kendi özel anahtarlarını kontrol edebilecek. Proton Wallet ile gerçekleştirilen işlemlerde genel ve özel anahtar kullanılması gerekiyor.

Binance ve Coinbase gibi borsalar, kullanıcıları bu tür karmaşık işlemlerle uğraşmadan kripto para işlemleri gerçekleştirmelerine olanak sağlıyor. Ancak özel anahtar yani private key, borsanın kontrolünde olduğundan fonlar da tam olarak kullanıcılara ait sayılmaz.

Öte yandan, MetaMask, Ledger ve bugün tanıtılan Proton Wallet gibi gözetimsiz (non-custodial) kripto para cüzdanları, özel anahtarların kullanıcıların sorumluluğunda olmasını sağlar. Bu sayede, kullanıcılar kripto varlıklarının tam kontrolünü ellerinde tutarlar. Gözetimsiz cüzdan geliştiricileri müşteri fonları üzerinde söz sahibi değildir. Örneğin Proton Wallet hizmetlerini durdursa dahi, kullanıcılar özel anahtarları aracılığıyla cüzdanlarını farklı bir sağlayıcı kullanarak tekrar başlatabilir. Şirket tarafından yapılan açıklamada Proton Wallet’ın açık kaynak kodlu olduğu ve üçüncü bir şirket tarafından denetlendiği bildirildi.

Proton Wallet’a şu anda sadece Proton Visionary Plan aboneleri erken erişim sağlayabiliyor. Gelecekte Proton Wallet’ın tüm kullanıcıların hizmetine sunulması planlanıyor.

Ayrıca Proton Wallet, diğer gözetimsiz cüzdanların aksine Proton ekosistemiyle entegre bir şekilde çalışıyor. 100 milyonu aşkın kullanıcısı bulunan şirketin e-posta, VPN, bulut depolama, şifre yöneticisi, takvim gibi ürünleri de bulunuyor.

Proton tarafından yapılan açıklamaya göre kullanıcılar yalnızca e-posta adreslerini kullanarak kolayca kripto para transferleri gerçekleştirebilecek. Ayrıca kullanıcılar Banxa ve Ramp gibi üçüncü parti entegrasyonlar sayesinde itibari paralarla kripto para satın alabilecek.

Proton’un kurucu ortağı ve CEO’su Andy Yen konuyla ilgili olarak yaptığı açıklamada Proton Wallet’ın işlem zorluğu, güvenlik endişeleri gibi en yaygın iki sorunu çözmeyi amaçladığını söyledi. Yen, Proton Wallet’ın Bitcoin işlemlerini PayPal kadar kolay hale getirdiğini ve Bitcoin’in merkeziyetsiz doğasını koruduğunu belirtti.

Proton ile Bitcoin arasındaki ilişki ilk olarak 2014 yılında başladı. O dönemde Proton kullanıcıları premium hesap satın almak için PayPal’ı kullanıyordu. Ancak PayPal çeşitli nedenlerden ötürü Proton’un hesabını geçici olarak dondurdu. Bu gelişme sonrasında Proton, kredi kartı ve Bitcoin ödemelerini tercih etti.

Halihazırda kriptografi odaklı hizmetler sunan Proton’un bu hamlesi toplulukta heyecan yarattı. Proton Wallet’ın Proton’un marka imajına gelecekte nasıl etki edeceği merak konusu.