Şifrelenmiş e-posta, VPN ve depolama hizmetleri ile tanınan İsviçre merkezli Proton, kripto para alanına ilk adımını attı. Şirket 24 Temmuz Çarşamba günü Proton Wallet adlı gözetimsiz kripto para cüzdanını duyurdu.
Proton Wallet’ın başlangıçta yalnızca Bitcoin’i destekleyeceği bildirildi. Şirket gelecekte Proton Wallet için daha fazla kripto para desteği eklemeyi düşünüyor.
Proton Wallet gözetimsiz kripto para cüzdanı olarak geliştirildi. Bu sayede kullanıcılar kendi özel anahtarlarını kontrol edebilecek. Proton Wallet ile gerçekleştirilen işlemlerde genel ve özel anahtar kullanılması gerekiyor.
Binance ve Coinbase gibi borsalar, kullanıcıları bu tür karmaşık işlemlerle uğraşmadan kripto para işlemleri gerçekleştirmelerine olanak sağlıyor. Ancak özel anahtar yani private key, borsanın kontrolünde olduğundan fonlar da tam olarak kullanıcılara ait sayılmaz.
Proton’un kurucu ortağı ve CEO’su Andy Yen konuyla ilgili olarak yaptığı açıklamada Proton Wallet’ın işlem zorluğu, güvenlik endişeleri gibi en yaygın iki sorunu çözmeyi amaçladığını söyledi. Yen, Proton Wallet’ın Bitcoin işlemlerini PayPal kadar kolay hale getirdiğini ve Bitcoin’in merkeziyetsiz doğasını koruduğunu belirtti.
Proton ile Bitcoin arasındaki ilişki ilk olarak 2014 yılında başladı. O dönemde Proton kullanıcıları premium hesap satın almak için PayPal’ı kullanıyordu. Ancak PayPal çeşitli nedenlerden ötürü Proton’un hesabını geçici olarak dondurdu. Bu gelişme sonrasında Proton, kredi kartı ve Bitcoin ödemelerini tercih etti.
Halihazırda kriptografi odaklı hizmetler sunan Proton’un bu hamlesi toplulukta heyecan yarattı. Proton Wallet’ın Proton’un marka imajına gelecekte nasıl etki edeceği merak konusu.