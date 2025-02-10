Hafta sonunu durağan geçiren kripto piyasaları, haftaya Asya’daki erken işlemlerle birlikte düşüşle başladı. ABD ekonomisinin yoğun bir haftaya girmesiyle birlikte, Başkan Trump’ın yeni açıklamaları kripto piyasalarında dalgalanmaya yol açabilir.

Bu hafta, enflasyon verileri ve perakende satış rakamları dahil olmak üzere önemli ekonomik raporlar açıklanacak. Geçtiğimiz hafta gelen karmaşık ekonomik veriler, ABD ekonomisinin hâlâ güçlü olduğunu ve enflasyonun yüksek seyrettiğini gösterdi. Bu da ABD Merkez Bankası’nın (Fed) faiz indirimlerini ertelemesine neden olabilir.

10-14 Şubat Haftasında Öne Çıkan Ekonomik Gelişmeler

Başkan Donald Trump, pazartesi günü yeni bir vergi açıklaması yaparak ABD’nin Kanada ve Meksika’dan yapılanlar da dahil olmak üzere tüm çelik ve alüminyum ithalatına yüzde 25 gümrük vergisi uygulayacağını duyurdu.

Ayrıca salı veya çarşamba günü, diğer ülkelerin ABD mallarına uyguladığı vergilere karşılık olarak “mütekabiliyet tarifeleri” getireceğini açıkladı.

Çarşamba günü açıklanacak Ocak ayı Çekirdek TÜFE (Tüketici Fiyat Endeksi) raporu, enflasyonun en önemli göstergelerinden biri olarak görülüyor. Bu veri, fiyat değişimlerini yansıtarak tüketici harcamaları ve Fed’in faiz kararları üzerinde doğrudan etkili oluyor.

Perşembe günü ise Ocak ayı ÜFE (Üretici Fiyat Endeksi) verisi açıklanacak. Bu rapor, üreticilerin ve imalat sektörünün maliyetlerini göstererek perakende fiyatlarını ve enflasyonist baskıları anlamada önemli bir gösterge olarak kabul ediliyor.

Cuma günü yayımlanacak Ocak ayı Perakende Satışlar Raporu, tüketici harcamaları ve ekonominin genel sağlığı hakkında önemli veriler sunacak. Aynı zamanda talep kaynaklı enflasyonist baskıları da gözler önüne serecek.

Powell Piyasayı Dalgalandırabilir

Bunun yanı sıra, Fed Başkanı Jerome Powell, çarşamba günü Temsilciler Meclisi Finansal Hizmetler Komitesi ve perşembe günü Senato Bankacılık Komitesi önünde yarıyıllık para politikası sunumunu gerçekleştirecek. Powell’ın açıklamaları piyasalarda dalgalanmaya neden olabilir.

ABD’nin en büyük kripto borsası Coinbase, perşembe günü finansal sonuçlarını açıklayacak.