Amerikan Merkez Bankası (Fed), 30 Nisan Salı ve 1 Mayıs Çarşamba günleri Washington’da toplandı. Ancak karar açıklanmadan önce Fed Başkanı Jerome Powell, faiz oranlarında herhangi bir değişikliğe gidilmeyeceğini net şekilde ifade etti

Powell, Başkan Donald Trump’ın faizlerin hızla düşürülmesi yönündeki ısrarlı çağrılarını geri çevirerek mevcut politikayı sürdürmekte kararlı. Fed, ekonomik verileri izleyerek temkinli bir yol izlemeyi tercih ediyor.

Trump Rahatsız, Powell Dirençli

Trump, Powell’a yönelik eleştirilerini artırarak faiz indirimi talebini yineledi. Truth Social’da yaptığı paylaşımda Powell için “Bay Geç Kalan, büyük kaybeden” ifadelerini kullandı ve faizlerin acilen düşürülmesi gerektiğini yazdı. Birkaç gün önce ise “Powell’ın görevden alınması için daha fazla beklenemez” demişti.

Hafta sonuna doğru ise tonunu yumuşatarak, “Powell’ı kovmayı düşünmediğini” belirtti. Ancak bu açıklama, piyasalardaki spekülasyonları ve Fed üzerindeki siyasi baskıyı azaltmadı.

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Powell’ın görevden alınması yasal olarak kolay değil. Mevzuata göre Fed yöneticileri sadece geçerli bir gerekçeyle görevden alınabiliyor. Bu kuralın başkanlık koltuğu için geçerli olup olmadığı hâlâ tartışmalı.

Beyaz Saray ise Fed gibi bağımsız kurumların siyasi etkiden uzak kalmasını sağlayan yasal korumaları hedef alan girişimlerde bulunuyor. Başkanlık yetkilerini artırma planı kapsamında, Fed üzerindeki denetimi genişletmek için hukuki adımlar atıldı.

İstihdam Verisi Powell’ın Elini Güçlendirdi

Nisan ayında ABD’de 177 bin kişiye yeni istihdam sağlandı. Bu veri, Powell’ın faizleri sabit tutma kararına destek verdi. Böylece Fed, piyasa baskılarına karşı bir gerekçe daha kazanmış oldu.

Bloomberg Economics’in analizine göre Powell, piyasanın faiz indirimi beklentisine karşı duracak. Analizde, fiyat istikrarının yeniden öncelik hâline geleceği vurgulandı.