ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell, dijital dolar (CBDC) konusunda kesin bir tavır alarak, görev süresi boyunca böyle bir para biriminin piyasaya sürülmeyeceğini açıkladı. Bu karar, Fed’in daha önce dijital doların potansiyelini araştırdığı döneme kıyasla önemli bir politika değişikliği olarak dikkat çekiyor.

Powell: “ABD’de CBDC Olmayacak”

Powell, Salı günü Senato Bankacılık Komitesi’nde Senatör Bernie Moreno’nun (R-OH) sorularını yanıtladı. Moreno, “Siz Fed Başkanı olduğunuz sürece merkez bankası dijital para birimi çıkarmayacağınıza dair söz verir misiniz?” diye sordu. Powell ise “Evet” yanıtını vererek bu konuda kesin bir duruş sergiledi.

Geçmişte, Fed’in CBDC’lerle ilgili araştırmaları, mevcut ödeme sistemlerinin verimliliğini ve güvenliğini artırmak amacıyla yapılmıştı. Ancak Powell’ın son açıklaması, bu planların rafa kaldırıldığını gösteriyor.

CBDC Karşıtlarından Destek

CBDC karşıtları, özellikle Cato Enstitüsü’nden Nicholas Anthony, Powell’ın bu taahhüdünü mali özgürlük, gizlilik ve piyasa istikrarı açısından olumlu bir gelişme olarak değerlendirdi.

CBDC’ler, Bitcoin gibi merkeziyetsiz kripto paralardan farklı olarak hükümet kontrolünde ve izlenebilir olacağı için gözetim endişeleri doğurabileceği gerekçesiyle eleştiriliyordu.

Dünya Dijital Para Birimlerini Araştırırken ABD Farklı Bir Yol İzliyor

Bu açıklama, Çin, Rusya, Türkiye ve Japonya gibi birçok ülkenin dijital para birimi projelerini test ettiği bir döneme denk geliyor. Özellikle Çin, dijital yuan pilot uygulamasını 2020’de başlatmıştı.

Powell’ın bu kararı, ABD’nin küresel trendlere kıyasla farklı bir yol izlediğini gösteriyor. Senatör Moreno, ABD’nin asla “Çin gibi görünmeyeceğini” belirterek Powell’a destek verdi.

CBDC’ye Karşı Cumhuriyetçi Direniş

ABD’de CBDC konusundaki tartışmalar, özellikle Cumhuriyetçi siyasetçiler tarafından güçlü bir şekilde eleştiriliyor.

Geçen yıl, Temsilciler Meclisi, Kongre Üyesi Tom Emmer tarafından sunulan ve Fed’in CBDC çıkarmasını yasaklayan bir tasarıyı kabul etti. Ayrıca, Başkan Donald Trump da son kripto kararında, Federal kurumların CBDC’yi teşvik etmesini veya çıkarmasını yasakladı.

Powell’ın bu açıklaması, CBDC’lerin kişisel özgürlükler ve gizlilik üzerindeki etkisinden endişe duyan kesimleri rahatlatacak gibi görünüyor.