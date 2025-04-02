Fed, 2024 yılında 77,6 milyar dolar zarar etti ve Powell yönetimindeki toplam iki yıllık zarar 192 milyar dolara ulaştı. Kayıplar, Fed’in rezervlere ödediği faizlerin, tahvil portföyünden elde ettiği gelirden daha fazla olmasından kaynaklanıyor. Fed, Kongre’den para talep etmek yerine 216 milyar dolarlık bir ertelenmiş varlık (IOU) oluşturdu.

ABD Merkez Bankası (Fed), 77,6 milyar dolarlık devasa bir zarar daha açıkladı. Bu, Powell’ın başkanlığında iki yılda toplam 192 milyar dolarlık kayıp anlamına geliyor.

Cuma günü yayımlanan denetimli mali tablolara göre, Fed üst üste ikinci yıl zarar etti. 2023’te 114,3 milyar dolar zarar açıklanmıştı. Bu sadece bir muhasebe hilesi değil; Fed gerçekten nakit kaybediyor.

Bu kayıplar, Fed’in işleyişini durdurmuyor veya Hazine’den yardım almasını gerektirmiyor. Ancak daha önce devlete milyarlarca dolar kâr aktaran Fed, şimdi kendi kendine borç yazıyor.

Fed, Aşırı Borç Yükü Altında Gelirinden Fazla Ödeme Yapıyor

Powell’ın bu duruma düşmesinin temelleri 2020 ve 2021 yıllarında atıldı. Pandemi döneminde Fed, faizleri düşük tutmak amacıyla hazine tahvilleri ve mortgage destekli menkul kıymetler aldı.

Bu strateji kısa vadede işe yaradı, ancak 2022 ve 2023’te enflasyon yükselince Fed faiz oranlarını hızla artırdı. İşte bu noktada sorun başladı.

Fed, tahvil portföyünden gelir elde ediyor. Ancak aynı zamanda bankaların Fed’deki rezervlerine faiz ödüyor. 2022’nin Eylül ayına gelindiğinde, Fed’in faiz ödemeleri, tahvil gelirlerinden daha yüksek hale geldi.

Bunun sonucu olarak Fed, 2021’de 109 milyar dolar, 2012-2021 arasında ise toplam 870 milyar dolar kâr elde ederken, şimdi zarar ediyor.

Üstelik Fed, sadece kendi işleyişi için değil, Tüketici Finansal Koruma Bürosu (CFPB) gibi diğer ajanslara fon sağlamakla da yükümlü.

Powell, 216 Milyar Dolarlık “IOU” Yaratırken Enflasyon Sıcak Kalmaya Devam Ediyor

Powell, Kongre’den fon istemek yerine, “ertelenmiş varlık” (deferred asset) adlı bir mekanizma kullanıyor. Bu, Fed’in kendi kendine yazdığı bir borç senedi gibi işliyor.

2022 sonunda 16,6 milyar dolar,

2023 sonunda 133 milyar dolar,

2024 itibarıyla ise 216 milyar dolara ulaştı.

Fed, gelecekte yeniden kâr ettiğinde bu zararı kapatacağını söylüyor. Ancak bu, faiz oranlarının Fed’in portföyündeki varlıklardan elde ettiği getirinin altına düşmesine bağlı. Şu anda:

Fed’in 6,8 trilyon dolarlık portföyündeki ortalama getiri %2,6,

Bankalara ödediği faiz oranı %4,4 (3,4 trilyon dolarlık rezervler için).

Bu matematik tutmuyor. Morgan Stanley Küresel Baş Ekonomisti Seth Carpenter’a göre:

“Fed, başa baş noktasına yaklaşıyor… Ancak bu birkaç yıl sürebilir.”

Trump’ın Gümrük Vergileri Enflasyon Riskini Artırıyor

Powell, Fed’in zararlarını yönetmeye çalışırken enflasyon yüksek seyretmeye devam ediyor.

Fed’in en çok takip ettiği enflasyon göstergesi olan Çekirdek Kişisel Tüketim Harcamaları Endeksi (PCE), şubat ayında %0,3 artış gösterdi. Bloomberg’in tahminlerine göre yıllık enflasyon oranı %2,7 seviyesinde olacak. Tüketici harcamalarının %0,5, kişisel gelirlerin ise %0,4 artması bekleniyor.

Üstelik Trump’ın 2 Nisan’da duyurmayı planladığı yeni gümrük tarifeleri de belirsizlik yaratıyor. Trump, bu günü “Amerika’nın Kurtuluş Günü” olarak adlandırıyor.

Fed yetkilileri, bu gelişmelerin nasıl bir etki yaratacağını görmek için faiz oranlarını değiştirmedi. Powell, tarifelerin enflasyon ve büyümeye etkisini değerlendirmek için daha fazla zamana ihtiyaçları olduğunu söyledi.

Bu hafta Fed yetkilileri açıklamalar yapmaya devam edecek:

Adriana Kugler, Alberto Musalem ve Raphael Bostic ekonomik verileri değerlendirecek.

Bostic, Bloomberg TV’de Powell’ın stratejisini tartışacak.

Ayrıca bu hafta açıklanacak ekonomik veriler şunlar olacak:

Şubat ayı dayanıklı mal siparişleri: İş dünyasının harcamalar konusunda ne kadar temkinli olduğunu gösterecek.

Dış ticaret verileri: 2025’in ilk çeyrek büyüme tahminlerini şekillendirecek.

Michigan Üniversitesi tüketici güven endeksi: Halkın enflasyon beklentileri hakkında önemli ipuçları sunacak.

Özetle, herkes fiyatlara dikkat kesilmiş durumda ve Fed’in kasası boşalmış halde.