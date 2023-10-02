Bu yazımızda Eylül ayı boyunca yapılan XRP fiyat tahminlerine yakından bakacağız.

Ripple’ın XRP’si en popüler kripto para birimlerinden bir tanesi. Bununla birlikte 2012 yılında piyasaya sürülen kripto para, son 3 yıldır ciddi bir davayla karşı karşıya.

ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu (SEC), 2020 yılının Aralık ayında XRP’nin geliştiricisi Ripple Labs’e dava açtı. SEC, bu davada Ripple Labs’i XRP aracılığıyla kayıt dışı menkul kıymet satışı yapmakla suçluyor.

3 yıldır devam eden davada bu yıl kritik gelişmeler yaşandı. Temmuz ayında verilen bir özet karar ise bu gelişmelerden belki de en önemlisi olarak kayıtlara geçti. Temmuz ayında davaya başkanlık eden Yargıç Analisa Torres, Ripple’ın ikincil piyasalarda yaptığı XRP satışlarının yatırım sözleşmesi teklifi olmadığına hükmetti. Bu da mahkemenin bireysel yatırımcılara yaptığı XRP satışlarını menkul kıymet olarak değerlendirmediği anlamına geliyor.

Bu kararın ardından Ripple (XRP) %80’in üzerinde değer kazanarak 0,94 doların üzerine yükseldi. Ancak XRP bu yükseliş trendini sürdürmeyi başaramadı. SEC’in bu kararı temyize götürmesinin ardından XRP bir kez daha 0,50 doların altına geriledi.

Bu gelişmeler ışığında son dönemde birçok Ripple (XRP) fiyat tahmini yapıldı. XRP bir anda yeniden popülaritesini ciddi anlamda arttırdı.

CryptoPotato olarak en popüler yapay zeka destekli sohbet botu ChatGPT’ye XRP’nin bir sonraki boğa sezonunda hangi fiyat seviyelerine yükselebileceğini sorduk. Aşağıdaki medyaya tıklayarak bu konuda hazırladığımız videomuza göz atabilirsiniz:

Şimdi gelin, Eylül ayında yapılan XRP fiyat tahminlerine yakından bakalım…

XRP Fiyatı 2027’ye Kadar 500 Dolara Ulaşacak

En şaşırtıcı XRP fiyat tahminlerinden biri, popüler kripto para analisti Shannon Thorp’tan geldi. Thorp, XRP’nin 2027 yılına kadar 500 dolara yükseleceğini iddia etti.

Shannon Thorp Eylül ayı başlarında yaptığı fiyat tahmininde XRP’nin artan likiditesi nedeniyle sınır ötesi işlemlerin sorunsuz bir şekilde gerçekleştirilmesi için yaygın olarak kullanılan bir varlığa dönüşebileceğini ifade etti.

Shannon Thorp bu konudaki araştırmalara atıfta bulunarak sınır ötesi ödeme piyasasının 250 trilyon dolarlık işlem hacmine ulaşabileceğini belirtti ve dolayısıyla bu durumun XRP’nin 2027 yılına kadar 500 dolara yükselmesiyle sonuçlanabileceğini öngördü.

Bu tahmin, XRP’nin 2021 yılında kaydettiği tüm zamanların en yüksek seviyesinden 80 kat daha yüksek bir fiyat seviyesine işaret ediyor. Bu aynı zamanda XRP’nin piyasa değerinin de 80 kat artmasını gerektiriyor.

XRP %180’lik Artış Yaşayabilir

Bir diğer önemli XRP fiyat tahmini ise popüler X (Twitter) analisti EGRAG CRYPTO’dan geldi. EGRAG CRYPTO adlı bir Twitter analisti, XRP için 7 dolarlık fiyat tahmininde bulundu. EGRAG CRYPTO, Fibonacci 0.5 seviyesine denk gelen 0,57 dolarlık fiyat seviyesinin üzerinde kapanış gerçekleştirmesi gerektiğini belirtti.

EGRAG CRYPTO’ya göre XRP bu seviyenin üzerinde kapanış gerçekleştirmeyi başarabilirse %180’lik önemli bir yükseliş yaşayarak 1,40 dolara yükselebilir.

XRP son bir haftalık süreçte %5,5’lik önemli bir yükseliş yaşayarak 0,5227 dolar seviyesine yükseldi. EGRAG CRYPTO’nun bu tahmini, Shannon Thorp’un 500 dolarlık XRP fiyat tahminine kıyasla çok daha ulaşılabilir görünüyor. EGRAG CRYPTO’nun tahmini aynı zamanda bir diğer ünlü analist Due Nine tarafından da destekleniyor.

Due Nine yaptığı XRP fiyat tahmininde 1,30 dolar seviyesine işaret etti. Due Nine’a göre XRP bu seviyeye yeniden yükselmeyi başarırsa 3,30 dolarlık tüm zamanların en yüksek seviyesi rekoruna ulaşma şansı elde edebilir.

Şaşırtıcı XRP Fiyat Tahmini

Tradingview’deki anonim bir kripto para analisti, XRP için 43 dolarlık, Bitcoin için ise 250 bin dolarlık ve 1.250.000 dolarlık fiyat tahminlerinde bulundu.

Yukarıdaki tahminler, XRP’deki bir sonraki boğa sezonunun tıpkı geçmiştekiler gibi patlayıcı olacağı varsayımına dayanıyor. Ancak tarih her zaman tekerrür etmeyebilir. Bu nedenle geçmişteki fiyat performansları, varlığın gelecekte de benzer bir performans göstereceği anlamına gelmeyebilir.

Son olarak biz de CryptoPotato olarak bu konuda en popüler yapay zeka sohbet botu ChatGPT’ye XRP’nin bir sonraki boğa sezonunun ne zaman başlayacağını sorduk. Buradaki bağlantıya tıklayarak bu konuda hazırladığımız yazımıza göz atabilirsiniz.