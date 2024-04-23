Popüler analistlerin XRP fiyatı hakkındaki son tahminlerine bakın.

Özet:

XRP fiyatı gün içerisinde yüzde 3 yükseldi ve diğer büyük kripto paraları geride bıraktı. Analistler şimdi ise büyük fiyat hedefleri açıklıyor.

Ripple’ın SEC’e karşı yürüttüğü hukuk mücadelesinin son aşaması bugün başlıyor. Davanın sonucu XRP fiyatını ciddi şekilde etkileyebilir.

XRP Yükselişe Hazır Mı?

Bitcoin (BTC) ve Ether (ETH) dahil önde gelen kripto paraların çoğu, geçtiğimiz 24 saatte pek bir hareketlilik göstermedi. Fakat XRP, aynı süreçte yüzde 3 yükselerek 0,55 dolara çıktı.

Birçok analist bunun büyük bir boğa koşusunun başlangıcı olduğunu düşünüyor. X kullanıcısı Dark Defender, XRP’nin “geleceğini şekillendirebilecek önemli bir formasyonun eşiğinde” olduğunu öne sürdü. Dark Defender, XRP’nin menkul kıymet olarak değerlendirilmemesi gerektiğini düşünüyor.

Analistler fiyat hedefi olarak üç Fibonacci seviyesine işaret ediyor. En iyimser senaryoya göre XRP, yakın gelecekte 20 dolara kadar yükselebilir.

Konuyla ilgili fikrini belirten EGRAG CRYPTO, XRP’nin konsolidasyon bölgesinin arz bölgesine dönüştüğünü söyledi. Analist, “İkili dip formasyonu güçlü bir yükseliş sinyali veriyor, yakında başlayacağına son derece eminim,” diye ekledi.

Bir diğer analist Mikybull Crypto da XRP’nin şu anda çok büyük bir ralliyi tetikleyecek seviyeden işlem gördüğünü söyledi.

Ripple ve SEC Davası

XRP boğa piyasasının başlatacak belki de en önemli etken Ripple ve ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu (SEC) arasındaki dava olabilir. Davanın son aşaması 23 Nisan itibarıyla başladı.

SEC, geçtiğimiz haftalarda menkul kıymet yasalarını ihlal ettiğini iddia ettiği Ripple’ın 2 milyar dolar ceza ödemesini talep etmişti. Ripple ise cezanın 10 milyon doları geçmemesi gerektiğini savunuyor.

Dava ve XRP fiyatına etkisi hakkında daha fazla bilgi almak isteyenler, aşağıdaki videomuza göz atabilirler: