Analiste göre Bitcoin ne kadar uzun yatay seyrederse, devamında yaşanacak fiyat hareketi de o denli büyük olacak.

Kripto para piyasaları hafta sonu hafif bir düzeltme geçirdi. Ancak geçtiğimiz altı ayın geneline bakıldığında yatay seyrettikleri görülüyor.

Zincir üstü analist James Check, Bitcoin’in yavaş yavaş düştüğü konsolidasyon döneminin değiştiğine dikkat çekti. Check’e göre fiyat dalgalanmaları daha büyük ve sürdürülür hale geldi. Ancak BTC’nin mevcut işlem aralığı sürdürülebilir değil.

Fed’in faiz indirimi sözünü dikkate alarak, Bitcoin için eylül ayında büyük bir fiyat hareketi öngören analistler de var. Ancak eylül ayı, BTC’nin tarihsel olarak düşüş trendinde geçirdiği bir ay.

BTC, 2013’ten beri yalnızca üç eylül ayını yeşilde kapattı ve bu aylarda yüzde 2,35, 6,04 ve 3,91 gibi görece düşük değer artışları kaydetti. Bundan önceki altı eylül ayının tümü ise yüzde 1 ile 7,5 arasında değişen değer kayıplarıyla tammalandı.

Popüler analist Rekt Capital, eylül aylarının genellikle konsolidasyon ile geçtiğine dikkat çekti. Beklenen hareketin aşağı yönde olma ihtimali ise epey yüksek.

Is September really a down month for #BTC?

Since 2013, $BTC saw monthly returns of +2.35%, +6.04% and +3.91% across three Septembers

And across 6 Septembers, BTC saw negative monthly returns ranging between -1% to -7.5%, with only two instances of double-digit downside (i.e.… pic.twitter.com/S4VZxh9t9s

— Rekt Capital (@rektcapital) September 1, 2024