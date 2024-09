Bitcoin için güçlü bir ralli bekleyenlerin sayısı artıyor.

ABD Merkez Bankası (Fed), yüzde 0,5 faiz indirimi duyurduğundan beri Bitcoin (BTC), yüzde 8,5 değer kazandı. Bu süreçte 64 bin doların üzerini birkaç kez test eden BTC, haber yayın saati itibarıyla 63.700 dolarda seyrediyor.

Faiz kararından önceki ayları durgun geçiren Bitcoin’in yeni bir yükseliş ivmesi yakalamasıyla, boğa piyasası döngüsü de yeniden değerlendirmeye alındı. Popüler bir analiste göre, BTC için kırılma vakti geldi.

Analist Rekt Capital, 23 Eylül tarihli gönderisinde Bitcoin’in güncel boğa piyasası döngüsünü önceki döngüler ile kıyasladı.

Analist, tarihsel verilere göre Bitcoin’in “yeniden birikim” bölgesinden, halving’den yaklaşık 154-161 gün sonra sıyrıldığına dikkat çekti.

Bu yıl nisan ayında gerçekleşen dördüncü halving’den beri 157 gün geçti. Analiste göre Bitcoin için kırılma vakti şimdi geldi.

#BTC

Historically, Bitcoin has broken out from its ReAccumulation Range 154-161 days after the Halving

It is 157 days after the Halving now

History suggests it is "Breakout Time" for Bitcoin$BTC #Crypto #Bitcoin https://t.co/Ydqlu4JKSf pic.twitter.com/CwRvUYnHW0

— Rekt Capital (@rektcapital) September 23, 2024