Bitcoin için güçlü bir ralli bekleyenlerin sayısı artıyor.

ABD Merkez Bankası (Fed), yüzde 0,5 faiz indirimi duyurduğundan beri Bitcoin (BTC), yüzde 8,5 değer kazandı. Bu süreçte 64 bin doların üzerini birkaç kez test eden BTC, haber yayın saati itibarıyla 63.700 dolarda seyrediyor.

Faiz kararından önceki ayları durgun geçiren Bitcoin’in yeni bir yükseliş ivmesi yakalamasıyla, boğa piyasası döngüsü de yeniden değerlendirmeye alındı. Popüler bir analiste göre, BTC için kırılma vakti geldi.

Bitcoin Kırılmak Üzere

Analist Rekt Capital, 23 Eylül tarihli gönderisinde Bitcoin’in güncel boğa piyasası döngüsünü önceki döngüler ile kıyasladı.

Analist, tarihsel verilere göre Bitcoin’in “yeniden birikim” bölgesinden, halving’den yaklaşık 154-161 gün sonra sıyrıldığına dikkat çekti.

Bu yıl nisan ayında gerçekleşen dördüncü halving’den beri 157 gün geçti. Analiste göre Bitcoin için kırılma vakti şimdi geldi.

#BTC Historically, Bitcoin has broken out from its ReAccumulation Range 154-161 days after the Halving It is 157 days after the Halving now History suggests it is "Breakout Time" for Bitcoin$BTC #Crypto #Bitcoin https://t.co/Ydqlu4JKSf pic.twitter.com/CwRvUYnHW0 — Rekt Capital (@rektcapital) September 23, 2024

Boğa Döngüsünde Asıl Ralli Başlıyor

Bitcoin bu döngüde geçmiş döngülerden bir miktar farklı bir rota izledi. ABD’de spot Bitcoin borsa yatırım fonlarının (ETF) ocak ayında işleme açılmasının ardından BTC, halving’den önce, mart ayında fiyat rekoru kırdı.

Ancak analistler, BTC için geçmiş veriler doğrultusunda ağırlıklı olarak dördüncü çeyrekte ralli bekliyor.

Kripto para araştırma platformu K33 Research, BTC’nin boğa döngülerinde dipten tepeye ulaşmasının ortalama 1.050 gün sürdüğünü açıkladı. BTC’nin Kasım 2022’de yaptığı dipten beri 672 gün geçti. K33’e göre BTC, döngüde en yüksek değer artışının yaşandığı son bir yıla girmek üzere.

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Bitcoin’in çeyreklik getiri verileri de bu beklentiyi destekliyor. BTC, en düşük değer artışını üçüncü çeyrekte kaydediyor. Son çeyrekte ise tam aksine en güçlü performansını gösteriyor. BTC, dördüncü çeyrekte ortalama yüzde 88,84 değer kazanıyor.