Bitcoin (BTC) ile birlikte altcoin piyasası, 28 Ağustos’ta düşüş trendinden sıyrılmaya çalışıyor. Dün 2.400 dolara kadar gerileyen Ether (ETH), haber yayın saati itibarıyla 2.560 dolardan işlem görüyor.

Toncoin (TON), Telegram CEO’su Pavel Durov’un göz altına alınmasının ardından 6,8 dolar civarından 5,1 dolara çakılmıştı. Bir miktar toparlanan TON, 5,54 dolara yükseldi.

Altcoin piyasası mevcut durumda pek iç açıcı bir manzara sunmasa da altcoin sezonu bekleyenlerin sayısı her geçen gün artıyor.

Altcoin’ler İçin Alım Sinyali

Analist Luke Martin, altcoin fiyatlarının “evi satıp alınacak” duruma geldiğini ileri sürdü.

Analistin X üzerinden paylaştığı bir grafikte görülen altcoin göstergesi, bir süredir alım sinyali veriyor.

Martin, Bitcoin’in de yer aldığı grafiği şöyle yorumladı:

BTC en son bu seviyeye geldiğinde 2020 yazıydı ve fiyatı altı ayda 10 bin dolardan 60 bin dolara yükselmişti.

Altcoin sezonu, genellikle Bitcoin boğa piyasalarından hemen başlıyor. BTC fiyatı ve piyasa hakimiyeti tepe yaptıktan sonra sahneyi altcoin’ler devralıyor.

Analistler Altcoin Sezonu Bekliyor

Yakın zamanda altcoin sezonu başlayacağını düşünen birçok analist bulunuyor. X kullanıcısı Ash Crypto da bunlardan biri.

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Analist, altcoin piyasasında parabolik ralli aşamasının başlamak üzere olduğunu öne sürdü. Rallinin Kasım-Aralık 2024 tarihlerinde başlayacağını öngörüyor.

Bir diğer analist Mags ise altcoin’lerin toplam piyasa değerinin alçalan takoz formasyonu oluşturduğuna dikkat çekti. Bir devam formasyonu olan alçalan takoz, yükselişin süreceğine işaret ediyor.