Bitcoin, yeni haftaya 60 bin doların altında başladı. Son 24 saatte yaklaşık yüzde 2 gerileyen BTC, haber yayın saati itibarıyla 58.500 dolarda seyrediyor.

Bir analiste göre Bitcoin, sahneyi eylül ayında başlayacak ralli ile devralacak.

Bitcoin Rallisi Eylülde Başlayacak

X kullanıcısı Rekt Capital, 18 Ağustos’ta paylaştığı gönderisinde Bitcoin’in halving döngüsünü analiz etti.

Rekt Capital’a göre Bitcoin, halving’den yaklaşık 160 gün sonra “parabolik döneme” girme eğilimi gösteriyor. Bitcoin ağında son halving nisan ayında gerçekleşti ve üzerinden 125 gün geçti.

Analist, şöyle açıkladı:

Tarih tekerrür ederse, Bitcoin bir ay içinde bir kırılma yaşayabilir. Bu da eylül sonuna denk geliyor.

#BTC Bitcoin is ~125 days after the Halving Bitcoin tends to breakout into the Parabolic Phase of the cycle some ~160 days after the Halving If history repeats, Bitcoin could be just over a month away from breakout That's late September$BTC #Crypto #Bitcoin pic.twitter.com/iy7xmDjuso — Rekt Capital (@rektcapital) August 18, 2024

Fed’den İndirim Beklentisi

Eylül ayı makroekonomik piyasalar açısından da büyük öneme sahip. Fed’in faiz oranlarına karar veren komitesi, bir sonraki toplantısını eylül ayında gerçekleştirecek.

Fed, 2020’de patlak veren Covid-19 pandemisiyle mücadele etmek için piyasayı dolar enjekte ederek ve faizleri düşük tutarak destekledi. Bu durum enflasyonun fırlamasına yol açtı.

2022’de başlayan parasal daralma politikasında faiz oranları yüzde 5,5’e kadar yükseldi. Merkez bankası faizi bir süredir bu oranda sabit tutuyor.

Piyasa genel beklenti, eylül ayındaki toplantıdan indirim kararı çıkacağı yönünde. Fed Başkanı Jerome Powell de indirimin beklenenden erken gelebileceğinin sinyalini vermişti.

Fed eylül ayında faizi yüzde 0,25 veya yüzde 0,5 indirebilir. En kötü olasılık faizin sabit bırakılması gibi gözüküyor.