Bitcoin, yeni haftaya 60 bin doların altında başladı. Son 24 saatte yaklaşık yüzde 2 gerileyen BTC, haber yayın saati itibarıyla 58.500 dolarda seyrediyor.

Bir analiste göre Bitcoin, sahneyi eylül ayında başlayacak ralli ile devralacak.

X kullanıcısı Rekt Capital, 18 Ağustos’ta paylaştığı gönderisinde Bitcoin’in halving döngüsünü analiz etti.

Rekt Capital’a göre Bitcoin, halving’den yaklaşık 160 gün sonra “parabolik döneme” girme eğilimi gösteriyor. Bitcoin ağında son halving nisan ayında gerçekleşti ve üzerinden 125 gün geçti.

Analist, şöyle açıkladı:

#BTC

Bitcoin is ~125 days after the Halving

Bitcoin tends to breakout into the Parabolic Phase of the cycle some ~160 days after the Halving

If history repeats, Bitcoin could be just over a month away from breakout

That's late September$BTC #Crypto #Bitcoin pic.twitter.com/iy7xmDjuso

— Rekt Capital (@rektcapital) August 18, 2024