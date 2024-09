Bitcoin düzeltme tehlikesiyle karşı karşıya.

Bitcoin (BTC), son bir haftada güçlü bir yükseliş ivmesi yakaladı. Fed’in faiz indiriminin ardından yükselmeye başlayan BTC, bugün 64 bin doları geçerek 65 bin dolar sınırına dayandı.

Ancak analistler, kripto paranın orta vadede düşüş trendinde olduğu konusunda uyarıyor.

Popüler yatırımcı ve analist Peter Brandt, 26 Eylül tarihli X gönderisinde BTC/USD paritesinin günlük grafiğini inceledi.

Analist, en büyük kripto paranın yaklaşık altı aydır düşüş trendinde olduğuna dikkat çekti.

Bitcoin ($BTCUSD) continues to be in a sequence of lower highs and lower lows. Only a meaningful close above the Jul highs would change this sequence and official complete the 6-month expanding triangle pic.twitter.com/GaSBWZRoE6

Bitcoin, temmuz ayında en yüksek 68.250 doları görmüştü. Bu seviyeye ulaşması için yüzde 5,5’e yakın yükselmesi gerekiyor.

Kripto para borsası Bitfinex’in analistleri de Bitcoin konusunda Peter Brandt’e benzer görüşlere sahip.

Analistler, BTC’nin 73.500 dolara ulaşarak fiyat rekoru kırdığı mart ayından beri düşüş trendinde olduğunu düşünüyor. “BTC, 14 Mart’ta 73.666 dolara yükseldiğinden beri, yeni bir dip oluşturmadan bu seviyeyi geçemedi. Teknik olarak bu durum, düşüş trendinin tanımına uyuyor.”

Bitfinex analistlerine göre, Bitcoin’in bu düşüş trendini sonlandırmak için 65.200 doları kesin olarak geçmesi gerekiyor

Zincir üstü verilere göre Bitcoin balinaları, son dönemde toplu olarak BTC satmaya başladı.

Geçtiğimiz hafta satışlara başlayan balinalar, 24-25 Eylül arasında 1,3 milyar dolar değerinde 20 bin BTC sattı.

Bitcoin fiyatı da bu süreçte 65 bin dolar sınırından 63 bin doların altına geriledi. Bugün toparlanan BTC, yeniden 64.900 dolara yükselmeyi başardı.

Ancak tehlike geçmiş değil. Balinalar satışlara devam ederse, BTC’nin fiyat performansı da kötüleşebilir.

Analist Ali Martinez’e göre 63.300 dolar, Bitcoin için kritik destek işlevi görüyor. Bu destek çalışmazsa, BTC 60.365 dolara düşebilir.

Based on the most recent on-chain activity, $63,300 is the most important support level for #Bitcoin. If it holds, # BTC can rise to $65,500, but if it doesn't, #BTC will likely dive to $60,365! pic.twitter.com/4RTFQRqClJ

