Bitcoin fiyatı, analistlere göre kurumsal yatırımcıların sektöre dahil olmasıyla 600 bin dolara kadar yükselebilir.

Bitcoin, şubat ayı ile birlikte güçlü bir yükseliş trendi yakaladı. Şubat ortalarında 50 bin doları geçen BTC, hala bu seviyenin üzerinde seyrediyor. En büyük kripto paranın son bir aydaki değer artışı yüzde 30’a yaklaşıyor.

BTC fiyatı, analistlere göre çok daha fazla yükselebilir.

Kurumsallar Bitcoin’i 600 Bin Dolara Taşıyacak

Popüler analist Michael van de Poppe, Bitcoin için çarpıcı bir fiyat tahmininde bulundu. X üzerinden açıklama yapan van de Poppe, şunları kaydetti:

Kurumsal döngü, Bitcoin’e kitlesel yaygınlık kazandıracak ve fiyatını muhtemelen 300-600 bin dolar aralığına yükseltecek.

Analist, bu döngü başlayana kadar yatırım birikim yapmanın son derece önemli olduğuna dikkat çekti. Birikimin ise yüzde 20-40’lık düzeltmeler sırasında yapılmasını öneriyor.

The institutional cycle is going to bring #Bitcoin to mass-adoption and a likely price value of $300,000-600,000 per Bitcoin. Hence why it's super important to accumulate as much as you can. How? During 20-40% corrections. — Michaël van de Poppe (@CryptoMichNL) February 23, 2024

ABD’de spot Bitcoin borsa yatırım fonları (ETF), yıllar süren bekleyişin ardından nihayet ocak ayında onaylanarak işleme açıldı. Spot ETF’ler, Bitcoin’e denetimli bir şekilde yatırım yapmak için bir araç sunuyor.

Spot ETF’lerin onaylanmasıyla, kripto paralar konusunda çekinceleri olan kurumsal yatırımcılara güven aşılanması ve sektöre dahil olmaları bekleniyor.

Spot ETF’ler gerçekten de işlem gördüğü ilk beş hafta itibarıyla büyük ilgi gördü. Onaylanan 11 ETF’den beşi, şimdiden 1 milyar dolar yönetilen varlık değerini geçti.

Bitcoin ise son 24 saati yüzde 0,7 yükseliş ile görece sakin geçirdi. BTC, haber yayın saati itibarıyla 51.540 dolardan işlem görüyor.