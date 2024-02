Bitcoin fiyatı, analistlere göre kurumsal yatırımcıların sektöre dahil olmasıyla 600 bin dolara kadar yükselebilir.

Bitcoin, şubat ayı ile birlikte güçlü bir yükseliş trendi yakaladı. Şubat ortalarında 50 bin doları geçen BTC, hala bu seviyenin üzerinde seyrediyor. En büyük kripto paranın son bir aydaki değer artışı yüzde 30’a yaklaşıyor.

BTC fiyatı, analistlere göre çok daha fazla yükselebilir.

Popüler analist Michael van de Poppe, Bitcoin için çarpıcı bir fiyat tahmininde bulundu. X üzerinden açıklama yapan van de Poppe, şunları kaydetti:

Analist, bu döngü başlayana kadar yatırım birikim yapmanın son derece önemli olduğuna dikkat çekti. Birikimin ise yüzde 20-40’lık düzeltmeler sırasında yapılmasını öneriyor.

The institutional cycle is going to bring #Bitcoin to mass-adoption and a likely price value of $300,000-600,000 per Bitcoin.

Hence why it's super important to accumulate as much as you can.

How?

During 20-40% corrections.

— Michaël van de Poppe (@CryptoMichNL) February 23, 2024