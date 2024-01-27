Ponzi şeması OneCoin’in avukatı Mark Scott, dolandırıcılık ve kara para aklama suçlarından 10 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

Manhattan federal savcıları, ABD merkezli hukuk bürosu Locke Lord’un eski kurucu ortağı Mark Scott, OneCoin’in ABD’deki 400 milyon dolarlık fonlarını yönetmesindeki rolü nedeniyle 10 yıl hapis cezasına çarptırıldığını açıkladı.

Karar, 26 Ocak Perşembe günü açıklandı. Mark Scott, OneCoin’deki rolü kapsamında kara para aklamak ve komplo kurmaktan suçlu bulundu.

Mark Scott 392 Milyon Dolarlık Para Cezasına Çarptırıldı

Davaya başkanlık eden ABD Bölge Yargıcı Edgardo Ramos, Mark Scott’u 392 milyon dolarlık para cezasına mahkum etti. Bunun yanı sıra Mark Scott’un banka hesaplarına, bir yat, iki Porsche otomobil ve dört gayrimenkulüne de el konuldu.

Manhattan Savcısı Damian Williams, 55 yaşındaki Mark Scott’un dolandırıcılık ve hileyle 50 yaşına kadar 50 milyon dolar kazandığını açıkladı. Williams, Scott’un 10 yıl hapis cezasına çarptırıldığını ve yasadışı faaliyetlerden elde ettiği tüm gelire el konulduğunu bildirdi.

Mahkeme belgelerine göre Mark Scott, OneCoin ponzi şemasının kurucusu Cryptoqueen lakaplı Ruja Ignatova ile 2015 yılında tanıştı ve 2016 yılında milyonlarca dolarlık dolandırıcılık gelirini aklamak için sahte yatırım fonlarının kurulmasında önemli bir rol oynadı.

OneCoin ponzi şemasındaki rolü nedeniyle 50 milyon doların üzerinde gelir elde eden Mark Scott, bu paraları lüks arabalar, bir yat ve sahil kenarında birkaç ev satın almak için kullandı.

Mark Scott’un avukatları ise müvekkilerinin hali hazırda son 4 yılını hapishanede geçirdiğini ve bu nedenle de beş yıl hapis cezasına çarptırılmasını talep etti. ABD’li savcılar ise Mark Scott’un yasadışı faaliyetlere bulaşmadan önce prestijli bir hukuk firmasının ortağı olduğunu ve lüks hayat yaşadığını belirterek 17 yıl hapis cezasına çarptırılmasını talep etti.

Mark Scott, 2020 yılının Kasım ayında New York eyalet temyiz mahkemesi tarafından barodan ihraç edilmişti.

Öte yandan OneCoin’in bir diğer kurucu ortağı Karl Sebastian Greenwood ise 20 yıl hapis cezasına ve 300 milyon dolar para cezasına çarptırıldı. Ponzi şeması OneCoin’in bir numaralı ismi Cryptoqueen lakaplı Ruja Ignatova ise halen serbest ve 2022 yılından bu yana FBI’ın en çok aranan 10 kişi listesinde yer alıyor.