Polymarket tahminleri çoğu zaman doğru çıksa da bazen platformun sonuçlarını etkileyen birkaç yanlılık bulunuyor.

Yeni yapılan bir araştırma, blockchain tabanlı tahmin platformu Polymarket’in doğruluğunu onayladı. Derlenen ve analiz edilen verilere göre, proje en az %90 doğruluğa sahip.

New York’ta görev yapan veri bilimci Alex McCullough, bu araştırmayı yaptı ve sonuçları market analiz platformu Dune’daki bir panoda paylaştı. Bu pano, Polymarket’in doğruluğunu bir ay, bir hafta, bir gün, 12 saat ve 4 saat öncesinden itibaren takip etmektedir.

%90 Başarı Oranı

McCullough’un bulguları, Polymarket’in piyasaların çözülmesinden bir ay önce %90,5 doğruluğa sahip olduğunu, bir hafta önce %89,2 doğru olduğunu ve bir gün önce %88,6 doğruluğa sahip olduğunu ortaya koydu. Platform ayrıca piyasaların çözülmesinden 12 saat önce %90,2 doğruluk gösteriyor ve bu oran, bahislerin bitmesine 4 saat kala %94,2’ye kadar yükseliyor.

Polymarket’in blogu olan The Oracle ile yapılan bir röportajda McCullough, bu zaman dilimlerini en ilginç verileri gösterdiği için seçtiğini açıkladı. Veri bilimci, dört saatin minimum zaman dilimi olduğunu çünkü piyasaların hemen çözülmediğini söyledi. Bazen, piyasalar tahmin edilen olayla çözümün gerçekleşmesi arasındaki günler sürebiliyor.

McCullough, doğruluğu %50’nin üzerinde olan ve “Evet” veya “Hayır” olarak çözülen pazarları sayarak ölçtü. Ayrıca Polymarket’in geçmiş verilerini inceledi ve herhangi bir ekstrem olasılığı dışarıda bıraktı.

Uzun Vadeli Piyasalar Daha Yüksek Doğruluk Gösteriyor

Diğer keşifler, tahmin piyasalarının zamanla daha doğru olabileceğini ortaya koydu, ancak bu, platformda yalnızca bahisler çözülmeden dört saat önce yansıyor. Polymarket çoğu zaman doğru tahminler yapsa da, McCullough, platformun sonuçlarını etkileyen yanlılıkların bulunduğunu keşfetti.

Polymarket’teki yanlılıkların nedenleri arasında sürü psikolojisi, düşük likidite ve uyum sağlama yanlılığı yer alıyor. Bu faktörler nedeniyle, piyasa katılımcıları çoğu olayın olasılığını birkaç puan fazla tahmin edebiliyor. Bu da çoğu piyasanın aşırı değerlenmesine ve “Evet” olarak çözülme oranının beklendiğinden daha düşük olmasına neden oluyor.

Piyasaların çözülmesinden bir ay önce daha doğru olduğunu ve bir gün önce neden daha az doğru olduğunu açıklamak için McCullough, uzun süre açık kalan piyasalarda bu tür senaryoların gerçekleştiğini belirtti.

“Uzun vadeli piyasalar, örneğin Gavin Newsom’un son seçimde başkan olması gibi, ‘Hayır’ için aşırı kilit seçeneklere sahip olma eğilimindedir. Uzun vadeli piyasalar, bu tür yüksek derecede kesin sonuçları daha fazla barındırdığı için, grup olarak daha yüksek doğruluk gösteriyorlar,” diye ekledi.