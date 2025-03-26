Blockchain tabanlı popüler tahmin platformu Polymarket, Solana ağı entegrasyonunu duyurdu. Bu sayede Polymarket kullanıcıları, Solana ağının düşük ücretli ve hızlı işlemler gerçekleştirebilecek.

Polymarket Polygon Ağının Ötesine Genişliyor

Polygon ağında başlatılan ve şimdiye kadar yalnızca Polygon blockchain’ini destekleyen Polymarket, sürpriz bir şekilde platformuna Solana ağı desteği ekledi. Polymarket, özellikle 2024 yılında gerçekleşen ABD Başkanlık seçimleriyle tetiklenen siyasi bahislere yönelik ilgiyi değerlendirmeyi planlıyor.

Veriler, platformun doğruluk oranının da dikkat çekici olduğunu gösteriyor. Verilere göre Polymarket bir olaydan bir ay önce %90 ve son 4 saat içerisinde %94 oranında başarılı tahminlerde bulunuyor.

Solana ETF’lerinin Onaylanma İhtimali %78 Seviyesinde

Polymarket platformundaki bir ankete göre, kullanıcılar Solana ETF’lerinin SEC tarafından onaylanma ihtimalini %78 olarak görüyor. ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu (SEC), şimdiye kadar Bitcoin (BTC) ve Ethereum (ETH) dışındaki kripto paralar için spot ETF başvurularına henüz onay vermedi.

Fakat SEC’in hala Solana’yı (SOL) menkul kıymet olarak değerlendirmesi ve Binance ile Coinbase’e açtığı davalarda bunu bir argüman olarak kullanması, spot Solana ETF’lerine ilişkin süreci daha karmaşık hale getiriyor. Analistler ve uzmanlar, 2025 yılında SEC yönetiminde ve politikalarında yaşanacak değişimlerin, spot Solana ETF’lerinin onaylanmasında kritik öneme sahip olacağını öngörüyor.