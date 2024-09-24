Blockchain tabanlı tahmin platformu Polymarket, 50 milyon dolarlık yeni bir yatırım turu başlatmayı ve kendi token’ini çıkarmayı planlıyor.

2020 yılında piyasaya sürülen Polymarket, özellikle ABD Başkanlık seçimlerinin yaklaşmasıyla bu yıl popülaritesini bir hayli arttırdı. Polygon blockchain’i üzerinde çalışan Polymarket, blockchain teknolojisinden yararlanarak kullanıcıların spor etkinliklerinden jeopolitik gerilimlere kadar çeşitli olayların sonuçlarına bahis yapmasına olanak sağlıyor.

Şu sıralar Polymarket’te ABD Başkanlık seçimleri büyük ilgi görüyor ve kullanıcılar seçim sonucu için yaklaşık 1 milyar dolarlık bahis oynadı.

The Information’da yer alan habere göre Polymarket, 50 milyon dolarlık yatırım turu başlatmayı ve gerçek dünya olaylarının sonuçlarını doğrulayacak bir token çıkarmayı hedefliyor. DeFi Llama verilerine göre Polymarket’in Toplam Kilitli Değeri (TVL) 121 milyon dolar seviyesinde. Özellikle Bloomberg ve CNN gibi dünyanın en büyük basın kuruluşlarının içeriklerinde Polymarket’e yer vermesi, platformun popülaritesinin artmasında etkili oldu. Hatta Bloomberg, ABD Başkanlık seçimi sayfasına Polymarket verilerini entegre etti.

Polymarket, bu yılın başlarındaki iki farklı yatırım turunda toplamda 70 milyon dolar topladı. Bunlar arasında PayPal’ın kurucu ortağı Peter Thiel’in girişim sermayesi şirketi Founders Fund tarafından yönetilen 45 milyon dolarlık Seri B turu da yer alıyor.

ABD’li düzenleyiciler ise seçimlere ilişkin bahisler konusunda katı bir tutum içerisinde. Öyle ki CFTC Başkanı Rostin Behnam, ABD’de seçim bahisleri sunan offshore platformlara karşı harekete geçileceği uyarısında bulunmuştu.

PolyMarket, 2020 yılında CFTC ile yaptığı bir anlaşma çerçevesinde ABD’li kullanıcıları platformundan engelledi. Ancak bazı ABD’li kullanıcıların VPN gibi çözümlerle platforma erişmeye devam ettiği belirtiliyor.

PolyMarket’in başarısıyla birlikte blockchain tabanlı tahmin piyasaları büyümeye devam ediyor. Kripto para piyasa yapıcısı Windermute bu kapsamda ABD seçimlerine odaklanan çoklu zincir destekli OutcomeMarket adlı platform başlatmayı planlıyor.