MATIC resmen POL’e göç sürecini başlattı. İşte geçiş süreci hakkında bilmeniz gerekenler.

Polygon bugün önemli bir teknik güncelleme ile gündeme geldi. Kripto parası MATIC, POL ile değiştirilecek. Bu adımın kullanışlılığı artırması ve Polygon’un blockchain’ler ağı olma misyonuna katkı sağlaması bekleniyor.

Polygon’un resmi X hesabına göre geçiş, 4 Eylül’de otomatik olarak gerçekleştirilecek.

we interrupt your doomscroll with another reminder MATIC will be upgraded to POL tomorrow 🫡

— Polygon | Aggregated (@0xPolygon) September 3, 2024