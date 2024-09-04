MATIC resmen POL’e göç sürecini başlattı. İşte geçiş süreci hakkında bilmeniz gerekenler.

Polygon bugün önemli bir teknik güncelleme ile gündeme geldi. Kripto parası MATIC, POL ile değiştirilecek. Bu adımın kullanışlılığı artırması ve Polygon’un blockchain’ler ağı olma misyonuna katkı sağlaması bekleniyor.

MATIC’ten POL’e Geçiş

Polygon’un resmi X hesabına göre geçiş, 4 Eylül’de otomatik olarak gerçekleştirilecek.

we interrupt your doomscroll with another reminder MATIC will be upgraded to POL tomorrow 🫡 the tl;dr for the hyperproductive token: https://t.co/brdQT9WeFa pic.twitter.com/D63qiqdZPX — Polygon | Aggregated (@0xPolygon) September 3, 2024

MATIC’ten POL’e geçiş, Polygon ekosistemi için önemli bir adımı temsil ediyor. POLY “hiper üretken” bir token olarak tasarlandı ve Polygon’da hem gas hem de staking token’ı olarak kullanılacak.

Kripto paranın token ekonomisi yılda yüzde 2 enflasyona uğrayacak şekilde tasarlandı.

MATIC Kullanıcıları Ne Yapmalı?

MATIC’lerini POL’e dönüştürmek isteyenlerin yapması gereken bazı işlemler bulunabilir. Ancak hemen yapılması gereken bir şey bulunmuyor ve bu türden talepler muhtemelen dolandırıcılık amacı taşıyor.

Resmi duyuruya göre kullanıcılar, göç sürecini kendi istedikleri zaman tamamlayabilirler. Bazı merkeziyetsiz uygulamalar (dApp) göç sözleşmesini bağımsız olarak entegre etti. Bu sayede kullanıcılara daha kolay bir göç süreci için arayüz sağlayabilirler.

Diğer işlemler için Polygon’un resmi hesaplarından paylaşılan gönderilere ve Polygon Portal’a göz atılabilir.

Ethereum üzerinde MATIC stake etmiş olanların ise dert etmesine gerek yok. Stake edilen tüm MATIC’ler, herhangi bir işleme gerek olmadan POL’e dönüştürülecek.

MATIC, kripto para piyasasındaki genel düzeltmenin etkisiyle göç haberinden pek de iyi etkilenmedi. Son 24 saatte yüzde 2,7 düşen MATIC, haber yayın saati itibarıyla 0,389 dolardan işlem görüyor.