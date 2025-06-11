Polygon’un kurucu ortaklarından Sandeep Nailwal, projenin tarihinde ilk kez vakfın CEO’luk görevini üstlenerek tam yetkili yönetici konumuna geçti. Bu adım, projenin uzun süredir benimsediği merkezsiz yönetişim modelinden uzaklaştığını gösteriyor.

Vakıf tarafından yapılan basın açıklamasında bu değişimin Polygon’un katman-2 ağları arasındaki rekabete yeniden odaklanma çabasının bir parçası olduğu ifade edildi. Vakıf, Polygon Labs başta olmak üzere ekosistemin farklı birimlerini bünyesinde barındırıyor ve artık Nailwal liderliğinde yönetilecek.

“İlk günlerimizde Polygon, büyük hedefler ve cesur adımlarla ilerleyen bir projeydi. 2021–2023 arasında kurumsallaşmaya odaklandık, yeni kurucu ortaklar ekledik, bir yönetim kurulu kurduk ve yoğun teknik araştırmalar yürüttük. Artık yeniden hızlı, kararlı ve odaklanmış bir şekilde ilerleme zamanı.”

POL Token Baskı Altında, Ama Planlar Net

CoinMarketCap verilerine göre Polygon’un yerel varlığı POL tokeni, zirvesinden bu yana %80’den fazla değer kaybetti. Son bir yıldaki düşüş oranı ise %65 civarında.

Buna rağmen vakıf, teknik altyapıda yeniden yapılandırmaya giderek rekabet avantajını korumayı hedefliyor. Öncelikli reformlardan biri, zincirler arası birlikte çalışabilirliği hedefleyen AggLayer protokolünün daha fazla ön plana çıkarılması olacak. AggLayer v0.3’ün yıl sonuna kadar yayımlanması bekleniyor.

zkEVM’den Veda, PoS Zincirine “GigaGAS” Yükseltmesi

Polygon’un mevcut zkEVM zinciri, performans ve geliştirme kısıtlamaları nedeniyle 2026 yılında aşamalı olarak sonlandırılacak. Bunun yerine, mevcut proof-of-stake (PoS) zinciri, saniyede 100.000 işlem hedefleyen yeni nesil bir “GigaGAS” mimarisiyle güncellenecek.

Bu hamle, Polygon’un günlük yaşam temposuna uygun ödeme altyapısı sunma ve tokenleştirilmiş varlıkların güvenliğini sağlama vizyonunun bir parçası olarak görülüyor.

Temmuz’da Bhilai Yükseltmesi, JPMorgan ve Stripe İş Ortaklığı

Temmuz ayında planlanan Bhilai yükseltmesiyle, ağda daha hızlı kesinlik, daha düşük işlem ücretleri ve AggLayer entegrasyonu gibi iyileştirmeler hedefleniyor. Polygon’un mevcut ortakları arasında JPMorgan ve Stripe gibi devler yer alıyor.

Kurucu Ortaklar Ayrılıyor

Nailwal’ın CEO’luk görevine gelmesi, aynı zamanda bir kurucu ortak eksilmesi süreciyle örtüşüyor. 24 Mayıs’ta Mihailo Bjelic, Polygon Vakfı yönetiminden ve günlük görevlerinden ayrıldığını duyurdu. Son iki yılda Jaynti Kanani ve Anurag Arjun da projeden ayrılmıştı.

Sonuç olarak Sandeep Nailwal’ın CEO olarak göreve başlaması, Polygon’un sadece yapısal değil aynı zamanda stratejik bir dönüşüm sürecine girdiğini gösteriyor. Merkezsiz yönetişimden daha net liderlik anlayışına geçiş, projeyi hızlandırmayı hedefliyor. Ancak bu yeni yön, hem yatırımcılar hem de geliştirici topluluk tarafından yakından izlenmeye devam edecek.