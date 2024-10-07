Blockchain tabanlı tahmin platformu Polymarket’in işlem hacmi ve kullanıcı aktivitesi son iki ayda ciddi şekilde arttı.

Dune Analytics’in verilerine göre Polymarket’in toplam işlem hacmi 2 milyar doların üzerine yükseldi. Bu büyüme büyük ölçüde yaklaşan ABD seçimlerine yönelik yapılan spekülasyonlardan kaynaklandı.

Geride bıraktığımız Eylül ayında Polymarket’in işlem hacmi 486 milyon dolar olarak gerçekleşti. Platformun aylık işlem hacminin Ekim ayında çok daha yüksek seviyelere ulaşacağı öngörülüyor. Bu ayın ilk 6 günü itibariyle platformun işlem hacmi 161 milyon dolar olarak ölçülüyor.

Polymarket’te ABD Seçimleri Dikkat Çekiyor

Polymarket’in son dönemdeki büyümesini tetikleyen en önemli faktör yaklaşan ABD Başkanlık seçimleri. Polymarket’te açılan “2024 ABD Başkanlık Seçimi Kazananı” bahsinin işlem hacmi 1,19 milyar doları aştı.

Bu yazının hazırlandığı 7 Ekim 2024 tarihi itibariyle “2024 ABD Başkanlık Seçimi Kazananı” bahsini %51 ile eski ABD Başkanı Donald Trump önde götürüyor. Kamala Harris ise %48 ile Trump’ı takip ediyor. Bu bahis, ABD başkanlık seçimlerinden bir gün önce, 4 Kasım’da kapanacak.

ABD seçimleriyle birlikte Polymarket’teki diğer tahmin havuzlarına yönelik ilgi de arttı.

Satoshi Nakamoto Tahminleri Yükselişte

HBO 8 Ekim’de Satoshi Nakamoto’nun kimliğini ortaya çıkaracak bir belgesel yayınlayacağını duyurdu. Bu gelişme sonrasında Polymarket’e “HBO Kimi Satoshi Olarak Tanıtacak?” havuzu da ilgi görmeye başladı. Bu tahmin havuzunun işlem hacmi kısa süre içerisinde 4,6 milyon dolara ulaştı.

Şu anda katılımcıların %34’ü HBO’nun Len Sassaman‘ın Satoshi Nakamoto olduğunu açıklayacağını tahmin ediyor. Len Sassaman’ın Uluslararası Finansal Kriptografi Derneği’nde görev almış olması da bu söylentileri tetikliyor.

Polymarket’in Büyümesi POL’ü Nasıl Etkileyecek?

Polymarket’in bu başarısı, Polygon ağının kullanımını da önemli ölçüde arttırdı. Ancak bu ilgi henüz Polygon’un yerel token’ı POL’e yansımadı.

CoinGecko verilerine göre son 24 saatte %1,8 oranında değer kazanan POL 0,3863 dolar seviyesinde işlem görüyor. Daha önce MATIC olarak bilinen Polygon’un yerel token’ı 4 Ekim’de yeniden markalanarak POL’e dönüştürülmüştü.

Bununla birlikte Polymarket’in kendi token’ını çıkarabileceğine dair spekülasyonlar da dolaşıyor. İddialara göre bu token, Polymarket’in işleyişinde önemli bir yere sahip olacak.