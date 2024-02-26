Polygon (MATIC) fiyatının 1,70 doların üzerine yükseleceği tahmin ediliyor. Gelin bu öngörünün ne zaman gerçekleşebileceğine yakından bakalım.

Özet:

MATIC son bir aylık zaman diliminde %30 oranında değer kazandı. Analistler, MATIC’teki yükseliş trendinin daha da devam edebileceğine inanıyor.

Bu tahminler, Polygon ağındaki zincir üstü işlem hacminin ve diğer metriklerin yükseldiği bir dönemde geldi.

En popüler kripto para projelerinden biri olan Polygon (MATIC), geride bıraktığımız hafta 1 dolar seviyesini aştı. Aylık bazda %30 oranında değer kazanan MATIC böylelikle daha fazla sektör katılımcısının ilgisini çekmeye başladı.

Twitter’daki popüler kripto para analistlerinden Ali Martinez, MATIC’in uzun vadede etkileyici kazançlar sergileyebileceğine dair sinyaller gösterdiğini belirtti. Ali Martinez, MATIC fiyatının 0,96 dolar direncinin üzerinde kapanış gerçekleştirmesi durumunda Mart ayında %90 oranında değer kazanabileceğine inanıyor.

Ali Martinez konuyla ilgili olarak şu paylaşımı yaptı:

Polygon uzun vadeli bir perspektiften bakıldığında umut verici işaretler gösteriyor. Şu anki formasyon çok yıllı simetrik bir üçgen gibi görünüyor. Eğer MATIC 0,96 doların üzerinde bir kapanış gerçekleştirebilirse, hedef fiyat olan 1,73 dolar, bir boğa koşusunun başlangıcını tetikleyebilir.

Polygon (MATIC) fiyatı şu anda Ali Martinez’in işaret ettiği 0,96 dolar direncinin üzerinde işlem görüyor.

İçerik üreticisi ve yatırımcı Jake Gagain ise Polygon (MATIC) fiyatının 2025 yılına kadar 9 dolara yükseleceğine inanıyor.

MATIC fiyatındaki yükseliş, Polygon ağında zincir üstü metriklerin olumlu seyrettiği bir dönemde geldi. DefiLlama verilerine göre Polygon ağının zincir üstü işlem hacmi şu anda 170 milyon dolar seviyesinde. Bu Ocak ayındaki seviyelere kıyasla %300’lük bir artış anlamına geliyor.

Bu süreçte Polygon ağındaki NFT satış hacmi de kayda değer bir yükselişle son bir haftalık süreçte 6 milyon dolar olarak gerçekleşti.