Polygon’un Ekosistem Büyüme cüzdanı, kısa bir süre 70 farklı adrese 217 milyon MATIC token dağıtımı gerçekleştirdi. Yaklaşık 200 milyon dolar değerindeki bu token dağıtımı, Polygon (MATIC) ekosistemini geliştirmeyi ve genişletmeyi amaçlıyor.

Bu token dağıtımının ardından Polygon (MATIC) fiyatı küçük çaplı bir düşüş yaşadı.

Polygon Ekosistemi 217 Milyon Dolarlık Dağıtımla Büyümesini Sürdürüyor

Etherscan verilerine göre Polygon’un Ekosistem Büyüme cüzdanı 70 farklı cüzdana 217 milyon MATIC gönderdi. Birçok adres, Polygon ekosisteminde geçen yıl yaşanan büyüme nedeniyle farklı miktarlarda MATIC aldı.

Analizler, yaklaşık 75 milyon dolar değerinde yaklaşık 82,3 milyon MATIC, Binance, Coinbase, Bitfinex ve OKX dahil olmak üzere popüler merkezi borsa ağlarına yatırıldığını gösteriyor. 70 adresin 32’sini merkezi borsalara ait cüzdanlar oluşturuyor. En büyük 5 alıcı toplamda 53 milyon dolar değerinde 58,3 milyon MATIC token aldı. Söz konusu cüzdan adresleri aynı zamanda MATIC’in dolaşımdaki arzının %27’lik önemli bir bölümüne sahip.

Bazı önde gelen isimler, Polygon’un Ekosistem Büyüme cüzdanının gerçekleştirdiği bu dağıtımı, Polygon ekosisteminin büyümesinin ve genişlemesininin kanıtı olarak yorumluyor. Bundan çok kısa bir süre önce de Polygon Labs’in bir alt kolu olan Polygon Village’ın Polygon Ekosistemi içindeki inşaatçılara ve geliştiricilere yaklaşık 78 milyon dolar değerinde yaklaşık 110 milyon MATIC token dağıtacağını açıklamıştı.

MATIC Fiyatında Son Durum Ne?

70 farklı adrese 217 milyon MATIC gönderilmesinin ardından Polygon (MATIC) fiyatı düşüşe geçti. CoinGecko verilerine göre Polygon (MATIC) %9,3 oranında değer kaybetti. Bununla birlikte Polygon (MATIC) haftalık bazda hala %2,6’lık artışla artıda. Polygon (MATIC) 0,852 dolar seviyesinde işlem görüyor.