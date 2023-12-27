MATIC, 27 Aralık’ta 1 doların üzerine yükseldi. Böylelikle MATIC, sekiz ay sonra ilk kez 1 dolar seviyesinin üzerine yükselerek günün en iyi performans gösteren kripto paralarından biri oldu.

Özet:

Kripto para piyasasında son 24 saat nispeten sakin geçti. Bu süreçte Polygon (MATIC) kaydettiği yükselişle dikkatleri üzerine çeken kripto paralardan biri oldu.

Popüler kripto para birimi MATIC son 24 saatlik zaman diliminde yaklaşık %12,5 oranında değer kazanarak 1,05 dolara yükseldi. Bu yükselişin ardından MATIC’in potansiyeline ilişkin tartışmalar gündeme geldi. Bazı analistler ve uzmanlar MATIC’in yükseliş trendini sürdüreceği konusunda oldukça iyimser.

Polygon’da (MATIC) işlem hacmi, borsa net akışı gibi çeşitli metrikler de yükselişe işaret diyor.

MATIC Neden Yükseliyor?

Kripto para piyasasındaki yükseliş trendi son 24 saatlik zaman diliminde bir miktar güç kaybetti. Öyle ki yaşanan düşüşlerle birlikte kripto para piyasasının toplam değeri 1,72 trilyon dolara kadar geriledi. Bununla birlikte Polygon (MATIC) son 24 saatteki performansıyla kripto para piyasasına meydan okudu.

CoinGecko verilerine göre son 24 saatlik zaman diliminde %20’ye varan MATIC en iyi performans gösteren kripto para birimleri arasında yer aldı. Bu yükselişle birlikte Polygon (MATIC) Nisan ayından sonra ilk kez 1 dolar seviyesini aştı.

Önde gelen analistler ve uzmanlar, MATIC’teki son yükseliş trendinin varlığın fiyatını yakın gelecekte yeni zirvelere taşıyacak bir boğa koşusunun başlangıcı olabileceğine inanıyor. Bu isimlerden biri de Twitter analisti Doctor Profit.

Genellikle Bitcoin’e (BTC) ilişkin analizler yapan Doctor Profit. Polygon’i (MATIC) hak ettiği değeri göremeyen projelerden bir iolarak sınıflandırdı. Doctor Profit. Polygon (MATIC) için 1 doların altındaki fiyat seviyelerinin yatırımcılar tarafından bir lütuf olarak görülmesi gerektiğini belirtti.

Doctor Profit.MATIC’in boğa sezonunda iki haneli fiyat seviyelerine yükseleceğini ve MATIC’in en sevdiği kripto para projelerinden biri olduğunu belirtti.

MATIC Boğa Koşusuna mı Hazırlanıyor?

Veriler, Polygon’daki (MATIC) boğa koşusunun henüz daha yeni başladığına işaret ediyor. CryptoQuant’ın verilerine göre 25 Aralık’ta MATIC’te borsa net akışı negatif bölgedeydi. Bu durum ertesi gün de devam etti. Yatırımcıların varlıklarını borsalardan gözetimsiz kripto para cüzdanlarına çekmesi genellikle söz konusu varlıktaki satış baskısının azaldığı şeklinde yorumlanır.

Buna ek olarak, Polygon’daki işlem hacmi son zamanlarda yükseldi. DefiLlama tarafından açıklandığı üzere, 26 Aralık’ta neredeyse 400 milyon dolara ulaştı ve ayın ortasından bu yana 150 milyon doların oldukça üzerinde seyretti.

Bitcoin’de bir sonraki blok ödülü yarılanmasının 2024 yılının Nisan ile Mayıs ayları arasında gerçekleşmesi bekleniyor. Bununla birlikte ABD’de spot Bitcoin ETF’lerinin onaylanacağına dair beklentiler de ciddi anlamda arttı. Bu gelişmeler de MATIC’te olası bir boğa koşusunu tetikleyebilir.