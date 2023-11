Geride bıraktığımız son birkaç haftada kaydettiği performansla dikkatleri üzerine çeken Polygon (MATIC) düşüşe geçti. Peki MATIC neden düşüyor?

Kripto para analitik platformu Lookonchain’in verilerine göre FTX, Coinbase ve OKX borsalarına yaklaşık 8 milyon MATIC ve 1.592 ETH transferi gerçekleştirdi. Bununla birlikte Polygon Ecosystem Growth’tan MATIC alan iki cüzdan, Binance’e 20 milyon MATIC gönderdi.

2 wallets(receiving $MATIC from #Polygon Ecosystem Growth) deposited 20M $MATIC($14.86M) to #Binance 7 hours ago.

The #Polygon Ecosystem Growth wallet transferred 217M $MATIC($162M) to 70 wallets at the price high on Nov 15.

After that, the price of $MATIC dropped ~22%. pic.twitter.com/Jj4JDZnSZQ

— Lookonchain (@lookonchain) November 28, 2023