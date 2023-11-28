Geride bıraktığımız son birkaç haftada kaydettiği performansla dikkatleri üzerine çeken Polygon (MATIC) düşüşe geçti. Peki MATIC neden düşüyor?

Özet:

Balinaların MATIC token’lerini borsalara göndererek satmaya başlaması sonucu MATIC fiyatı tekrardan düşüşe geçti.

Kripto para sektörünün önde gelen projelerinden biri olan Polygon’un (MATIC) Starbucks ve Disney gibi şirketlerle kurduğu ortaklıklar, yatırımcıların projeye yönelik ilgisinin artmasına yol açtı.

Veriler, balinaların MATIC’e yönelik ilgisinin son günlerde azalmaya başladığını gösteriyor.

Kripto para analitik platformu Lookonchain’in verilerine göre FTX, Coinbase ve OKX borsalarına yaklaşık 8 milyon MATIC ve 1.592 ETH transferi gerçekleştirdi. Bununla birlikte Polygon Ecosystem Growth’tan MATIC alan iki cüzdan, Binance’e 20 milyon MATIC gönderdi.

2 wallets(receiving $MATIC from #Polygon Ecosystem Growth) deposited 20M $MATIC($14.86M) to #Binance 7 hours ago. The #Polygon Ecosystem Growth wallet transferred 217M $MATIC($162M) to 70 wallets at the price high on Nov 15. After that, the price of $MATIC dropped ~22%. pic.twitter.com/Jj4JDZnSZQ — Lookonchain (@lookonchain) November 28, 2023

Hatırlanacağı üzere 15 Kasım tarihinde Polygon Ecosystem Growth cüzdanı ağdaki 70 farklı adrese toplamda 217 milyon MATIC göndermişti. Bu gelişmenin ardından MATIC fiyatı yaklaşık %22 oranında değer kaybetti. Büyük cüzdan adreslerinin MATIC token’lerini borsalara taşıması varlığın fiyatındaki satış baskılarını daha da tetikleyebilir.

CoinGecko verilerine göre haberimizin hazırlandığı sırada Polygon (MATIC) fiyatı 0,75 dolar seviyesinde işlem görüyordu. Bu süreçte MATIC’in işlem hacminde de ciddi düşüşler yaşandı. MATIC’deki son yükseliş sonrasında MVRV oranı da azaldı. Bu da kârda olan MATIC cüzdanlarının sayısının azaldığı anlamına geliyor.

Polygon ekibinin ağı sürekli geliştirmeye, yeni özellikler eklemeye devam etmesiyle MATIC fiyatı yönünü yukarıya çevirebilir.