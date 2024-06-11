En popüler kripto para projelerinden Polygon (MATIC) son dönemde beklentilerin altında performans göstermesi nedeniyle “uyuyan dev” olarak tanımlanıyor.

Polygon’un kısa bir süre önce gerçekleştirdiği Napoli yükseltmesi nedeniyle birçok kişi uyuyan devin yakında uyanacağını tahmin ediyor. Sonuç olarak MATIC fiyatının Haziran ayında yükseleceğine dair beklentiler bir hayli arttı.

Gelin Polygon’daki (MATIC) yükseliş beklentilerinin nedenlerine yakından bakalım.

Polygon’daki Stabilcoin Piyasası Büyüyor

Polygon ağındaki stabilcoin’lerin toplam piyasa değeri kısa bir süre önce 1,5 milyar dolara yükseldi. Bu da 2024 yılının çeyrek yıllık dönemde %19’luk bir artış anlamına geliyor.

Polygon ağındaki stabilcoin’ler konusunda ilk sırada 792 milyon dolarlık piyasa değeriyle USDT yer alıyor.

Bu gelişme, Polygon ağında stabilcoin kullanımına yönelik güvenin ve talebin arttığı şeklinde yorumlanıyor.

DeFi’de Günlük Aktiviteleri Yükselişte

Polygon ağında DeFi faaliyetleri de yükselişte. Veriler, Polygon ağındaki günlük aktif adres sayısının %67 oranında artarak 50.000’e ulaştığını gösteriyor.

Bu, Polygon ağındaki DeFi ekosistemine yönelik ilginin arttığı şeklinde yorumlanabilir.

NFT ve Diğer Alanlarda Aktivite Artıyor

NFT ve sosyal aktivitelerde nispeten daha yavaş bir büyüme gözlense de yine de kayda değer artışlar yaşandı. Polygon ağındaki çeşitli uygulamara yönelik artan talep, ekosistemin büyümesini gözler önüne seriyor.