Polygon (MATIC) grafiğindeki kırılma, yükseliş trendinin süreceğine işaret ediyor.

Polygon, şubat ayında diğer kripto paralar gibi neredeyse aralıksız yükseliyor. Şubat ayına 0,8 dolar bandında başlayan MATIC, bir ayda yüzde 26’dan fazla değer kazandı. MATIC, haber yayın saati itibarıyla 1,01 dolardan işlem görüyor.

Teknik göstergeler, MATIC’in bu performansını koruması halinde 2 dolara ulaşabileceğini gösteriyor.

Kripto para analisti Captain Faibik, MATIC/USDT paritesinin haftalık grafiğini inceledi. Analist, grafikte önemli bir kırılma tespit etti.

Polygon grafiğinde bir süredir simetrik üçgen formasyonu oluşuyor. Simetrik üçgen formasyonları, genellikle düşüş trendlerinin sonunda görülüyor. MATIC, güncel fiyat hareketi ile bu formasyonun yukarısına kırıldı.

Simetrik üçgen kırılması, MATIC’in yükseliş trendini koruma eğiliminde olduğuna işaret ediyor. Bu durumda MATIC, 2 dolara doğru ralliyi sürdürebilir.

Analist, MATIC için “Mars’a gider” yorumunda bulundu.

$MATIC Here we go 📈

Symmetrical Triangle Upside Breakout/Retest has confirmed on the Weekly timeframe Chart.

Send it the Mars 🚀🚀#Crypto #MATIC #Polygon #MATICUSDT pic.twitter.com/SBtVGGg15i

— Captain Faibik (@CryptoFaibik) February 27, 2024