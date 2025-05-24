Polygon’un kurucu ortaklarından Mihailo Bjelic, projedeki aktif görevlerinden ayrıldığını duyurdu. Polygon Foundation yönetim kurulundan istifa eden Bjelic, aynı zamanda Polygon Labs’teki günlük çalışmalarını da sonlandırdı.

Bjelic, sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı paylaşımda, “Uzun bir değerlendirme sürecinin ardından, Polygon Foundation’daki görevimden ayrılma ve Polygon Labs’teki günlük işlerimi sonlandırma kararı aldım,” ifadelerini kullandı.

PSA: After much thought and reflection, I’ve decided to step down from the board of the Polygon Foundation, and wind down my day-to-day involvement with Polygon Labs. I was introduced to crypto in 2013 (damn, time flies). By 2017, I was deep down the rabbit hole, fascinated by… — Mihailo Bjelic (@MihailoBjelic) May 23, 2025

Bu ayrılıkla birlikte, Bjelic projeden uzaklaşan üçüncü kurucu ortak oldu. Ondan önce Jaynti Kanani Ekim 2023’te, Anurag Arjun ise Mart 2023’te aktif görevlerini bırakmıştı. Arjun daha sonra kendi modüler blokzincir projesi olan Avail üzerine yoğunlaştı.

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“Polygon’a Artık En İyimi Veremiyorum”

2017 yılında, dönemin adıyla Matic Network’ü kuran ekipte yer alan Bjelic, Ethereum tabanlı katman-2 çözümlerine öncülük eden isimlerden biri oldu. Bu çözümler, işlem hızını artırırken işlem ücretlerini düşürüyor ve genel ölçeklenebilirliği geliştiriyor. Polygon da bu avantajlarla kullanıcı deneyimini güçlendirerek öne çıktı.

Bjelic, 23 Mayıs Cuma günü yaptığı açıklamada artık projeye tam anlamıyla katkı sunamadığını belirtti. Zamanla fikirlerin farklılaştığını ve ekip içinde yeni yönelimlerin ortaya çıktığını ifade eden Bjelic, yine de proje liderlerinin Polygon’u ileri taşımakta samimi olduklarını vurguladı ve dışarıdan destek vermeye devam edeceğini söyledi.

Ekip Arkadaşından Duygusal Veda

Bjelic’in ayrılığı sonrası bir diğer kurucu ortak Sandeep Nailwal, sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımla kendisine şu sözlerle teşekkür etti:

“Sen sadece bir kurucu değil, kardeşim gibiydin. Beyaz tahtalarda fikirlerle başlayan, gece yarılarına kadar süren strateji toplantılarına kadar her aşamada sen vardın. Polygon’un bu noktaya gelmesinde büyük emeğin var.”

It’s hard to put into words what you mean to me and to Polygon. More than a co-founder, you’re a brother. From the earliest days — whiteboards full of ideas, endless whitepapers, governance frameworks, strategy calls deep into the night — you have been a force behind so much of… — Sandeep | Polygon (※,※) (@sandeepnailwal) May 23, 2025