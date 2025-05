Polygon’un kurucu ortaklarından Mihailo Bjelic, projedeki aktif görevlerinden ayrıldığını duyurdu. Polygon Foundation yönetim kurulundan istifa eden Bjelic, aynı zamanda Polygon Labs’teki günlük çalışmalarını da sonlandırdı.

Bjelic, sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı paylaşımda, “Uzun bir değerlendirme sürecinin ardından, Polygon Foundation’daki görevimden ayrılma ve Polygon Labs’teki günlük işlerimi sonlandırma kararı aldım,” ifadelerini kullandı.

PSA: After much thought and reflection, I’ve decided to step down from the board of the Polygon Foundation, and wind down my day-to-day involvement with Polygon Labs.

I was introduced to crypto in 2013 (damn, time flies). By 2017, I was deep down the rabbit hole, fascinated by…

— Mihailo Bjelic (@MihailoBjelic) May 23, 2025