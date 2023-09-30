Polygon Cuma günü yaptığı açıklamada Google Cloud’un resmen ağda doğrulayıcı olduğunu duyurdu.

Bu gelişme, telekomünikasyon devi T-Mobile’ın Polygon ağında doğrulayıcı olmasından aylar sonra gerçekleşti. Dolayısıyla bu, Polygon’un dünyanın dev teknoloji şirketlerinin ilgisini çektiğini gösteriyor.

Polygon, Google Cloud’un ağda doğrulayıcı olduğunu resmi Twitter hesabı üzerinden yaptığı açıklamayla duyurdu. Polygon, YouTube, Gmail gibi popüler platformların arkasındaki şirketin Polygon ağının güvenliğini sağlamaya yardımcı olacağını açıkladı.

This month, @GoogleCloud became part of the decentralized validator set for Polygon PoS. The same infrastructure used to power @YouTube and @gmail is now helping to secure the fast, low-cost, Ethereum-for-all Polygon protocol. With 100+ validators securing the Polygon PoS… — Polygon (Labs) (@0xPolygonLabs) September 29, 2023

Polygon’un stake tablosuna göre Google Cloud şu anda yaklaşık 5.300 dolarlık MATIC stake etmiş durumda.

Polygon ağına katılan teknoloji devlerinin sayısı her geçen gün artıyor. Son olarak Google’ın ağa dahil olması, Proof-of-Stake tabanlı Polygon’un validium’a geçişi için de fayda sağlayabilir.

Validium’lar, tıpkı sıfır bilgi (zero knowledge) gibi çalışır. Ancak iki mekanizma, verilerin depolanması konusunda birbirlerinden ayrışıyor. Validium’lar, verileri saklama konusunda Ethereum ağı yerine zincir dışı depolama çözümlerine güvenir. Bu sayede ağ tıkanıklığı azaltılır ve ağ daha verimli hale getirilir.

Polygon cephesinden geride bıraktığımız Haziran ayında yayınlanan bir blog gönderisinde zincir dışı depolama ihtiyacını bir merkeziyetsizlik tavizi olduğu belirtildi. Bununla birlikte validium’lar, temel veriler yerine yalnızca kanıtları zincir üstü bir şekilde depolandığından, validium’lar Ethereum’un yüksek güvenlik özelliklerinden de faydalanamamaktadır.

Ancak Polygon tüm bunları bir sorun olarak görmüyor. Zira Polygon Labs, 2024 yılının başlarında zkEVM validium’a geçiş gerçekleştiğinde, Google Cloud gibi birçok teknoloji devinin ağı güvence altına alan ve veri kullanılabilirliğini garanti eden diğer 100 doğrulayıcı arasında yer alacağını belirtiyor.