Polygon Cuma günü yaptığı açıklamada Google Cloud’un resmen ağda doğrulayıcı olduğunu duyurdu.

Bu gelişme, telekomünikasyon devi T-Mobile’ın Polygon ağında doğrulayıcı olmasından aylar sonra gerçekleşti. Dolayısıyla bu, Polygon’un dünyanın dev teknoloji şirketlerinin ilgisini çektiğini gösteriyor.

Polygon, Google Cloud’un ağda doğrulayıcı olduğunu resmi Twitter hesabı üzerinden yaptığı açıklamayla duyurdu. Polygon, YouTube, Gmail gibi popüler platformların arkasındaki şirketin Polygon ağının güvenliğini sağlamaya yardımcı olacağını açıkladı.

This month, @GoogleCloud became part of the decentralized validator set for Polygon PoS.

The same infrastructure used to power @YouTube and @gmail is now helping to secure the fast, low-cost, Ethereum-for-all Polygon protocol.

With 100+ validators securing the Polygon PoS…

— Polygon (Labs) (@0xPolygonLabs) September 29, 2023