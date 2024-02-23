Polygon Vakfı’na gönderilen milyonlarca MATIC dolaşıma sokuldu.

Ethereum layer-2 (katman 2) protokolü Polygon, MATIC token kilit açılım takviminde önemli bir günü daha devirdi. Etherscan verilerine göre, Polygon’un vesting sözleşmesinde bulunan 273 milyon MATIC, Polygon Vakfı’nın cüzdanına aktarılarak dolaşıma sokuldu.

Dolaşıma sokulan MATIC’lerin değeri güncel kur ile 263 milyon dolar ediyor.

Son kilit açılımıyla birlikte, var olan bütün MATIC’ler dolaşıma sokulmuş oldu. MATIC arzı 10 milyar coin ile sınırlı. CoinMarketCap verilerine göre, bunların 9.618.312.865’i dolaşımda.

MATIC Fiyatında Son Durum Ne?

Polygon ağının kripto parası MATIC, kilit açılımının ardından dalgalanmaya başladı. 1 doların üzerinden işlem gören altcoin, 0,915 dolara kadar geriledi. Kripto para, kısa süre sonra yeniden yükselmeye başladı.

Son 24 saatte yüzde 0,9 değer kazanan MATIC, haber yayın saati itibarıyla 0,97 dolardan işlem görüyor. MATIC, son yedi güne bakıldığında ise yüzde 4,5 değer kazanmış durumda.

MATIC’in göreceli güç endeksi (RSI) hala 60 puanın üzerinde. Gösterge, genel trendin hala yükseliş olduğuna işaret ediyor.

Polygon türev piyasasında açık pozisyon değeri, 24 saatlik süreçte yüzde 5,5 artış gösterdi. Açık pozisyondaki artış, altcoin’in yatırımcılardan gördüğü talebin de arttığını ortaya koyuyor.