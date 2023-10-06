Polygon’un kurucu ortağı Jaynti Kanani altı yılın ardından şirketteki görevinden ayrıldı. Bu ayrılık Polygon topluluğunda çeşitli tartışmalara neden oldu.

Polygon’un kurucu ortaklarından Jaynti Kanani, projedeki aktif görevinden ayrıldığını duyurdu. Kanani’nin ayrılığı, Polygon geliştiricilerinin sıfır bilgi kanıtını ağa entegre etmek amacıyla Polygon 2.0 üzerinde çalıştığı bir dönemde geldi.

Kanani Polygon’dan Ayrıldığını Açıkladı

Polygon’un büyümesinde önemli bir rol oynayan Jaynti Kanani, kısa bir süre önce X (Twitter) hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, projedeki aktif görevinden ayrıldığını açıkladı. Jaynti Kanani altı yıldır Polygon’da çalışıyordu.

Jaynti Kanani ayrılığın ardından Polygon’a uzaktan destek vermeye devam edeceğini, bu süreçte yeni maceralara atılmak istediğini bildirdi.

After kickstarting Polygon in 2017, around 6 months back, I decided to step back from the day-to-day grind. I'm more confident in Polygon's bright future and passionate community. I'll be focusing on new adventures while still cheering and contributing to Polygon from the… — Jaynti Kanani (JD) (@jdkanani) October 4, 2023

Bu gelişme Polygon topluluğunda çeşitli tepkilere yol açtı. Polygon’un kurucu ortaklarından ve yazılım mühendisi Sandeep Nailwal, bu ayrılıkla ilgili olarak yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

Bu beni çok duygulandırdı. Birlikte ne maceralar yaşadık be kardeşim. Ama bu Polygon için sadece bir başlangıç; keşke Polygon’daki maceramızda daha uzun süre birlikte çalışabilseydik. Ama hayallerinin peşinden gitmelisin.

Jaynti Kanani’nin bu sürpriz istifası, Polygon Labs’in Temmuz ayında yeniden yapılanmaya gitmesinin ardından geldi. Yeni yapılanmada Polygon’un CEO’luk koltuğuna Marc Boiron geçerken, eski başkan Ryan Wyatt ise projenin danışmanları arasına katıldı.

Bununla birlikte Polygon’un bir diğer kurucu ortağı Anurag Arjun’un da geride bıraktığımız Mart ayında Polygon tabanlı modüler blok zinciri projesi Avail’i kurmak için şirketten ayrılmıştı.

Polygon 2.0 için Çalışmalar Devam Ediyor

Şirketteki üst düzey ayrılıklar devam ederken Polygon 2.0, Polygon ekibinin ana odak noktası olmaya devam ediyor. İlk olarak bu yılın Haziran ayında tanıtılan Polygon 2.0 yükseltmesi için Eylül ayında bir takım resmi iyileştirme önerileri yapıldı. Buradaki bağlantıya tıklayarak Eylül ayında tanıtılan üç Polygon Geliştirme Önerisi’ne (PIP) göz atabilirsiniz.

Kanani, istifa etmesine rağmen Polygon 2.0’a olan desteğini dile getirdi ve projeye dışarıdan desteklemeye devam edeceğine söz verdi.

Polygon ağına sıfır bilgi kanıtını entegre etmeyi amaçlayan Polygon 2.0, şu anda projenin geliştiricilerinin bir numaralı gündem maddesi konumunda. Polygon 2.0, stake etme, birlikte çalışabilirlik, yürütme ve kanıt olmak üzere dört katmandan oluşuyor. Geliştiriciler, Polygon 2.0 ile birlikte ağı daha da geliştirmeyi ve verimliliğini arttırmayı hedefliyor.

Son olarak Jaynti Kanani’nin ayrılık haberinin projenin yerel token’i MATIC üzerinde pek fazla etki yaratmadığını da belirtelim. Son 24 saatlik zaman diliminde %2 oranında değer kazanan Polygon (MATIC) 0,5560 dolar bandında işlem görüyor.