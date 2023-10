Polygon’un kurucu ortağı Jaynti Kanani altı yılın ardından şirketteki görevinden ayrıldı. Bu ayrılık Polygon topluluğunda çeşitli tartışmalara neden oldu.

Polygon’un kurucu ortaklarından Jaynti Kanani, projedeki aktif görevinden ayrıldığını duyurdu. Kanani’nin ayrılığı, Polygon geliştiricilerinin sıfır bilgi kanıtını ağa entegre etmek amacıyla Polygon 2.0 üzerinde çalıştığı bir dönemde geldi.

Polygon’un büyümesinde önemli bir rol oynayan Jaynti Kanani, kısa bir süre önce X (Twitter) hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, projedeki aktif görevinden ayrıldığını açıkladı. Jaynti Kanani altı yıldır Polygon’da çalışıyordu.

Jaynti Kanani ayrılığın ardından Polygon’a uzaktan destek vermeye devam edeceğini, bu süreçte yeni maceralara atılmak istediğini bildirdi.

After kickstarting Polygon in 2017, around 6 months back, I decided to step back from the day-to-day grind.

I'm more confident in Polygon's bright future and passionate community. I'll be focusing on new adventures while still cheering and contributing to Polygon from the…

— Jaynti Kanani (JD) (@jdkanani) October 4, 2023